Ексфутболіст "Арсенала" оголосив про завершення кар'єри
Колишній вінгер "Арсенала", "Евертона", "Саутгемптона" та збірної Англії Тео Волкотт оголосив про завершення кар’єри
Про це повідомляє Тео Волкотт повідомив в інстаграмі.
"Момент, коли я взув бутси у 10 років, став для мене початком особливої подорожі. Від гри в парку з друзями до виступів на найбільших стадіонах перед величезними натовпами по всьому світу. Підтримка, яку мені виявляли протягом цього часу, була неймовірною, я щиро вдячний. Я був на футбольному полі з багатьма неймовірними гравцями, ми створили стільки незабутніх спогадів. Дякую всім, хто був зі мною на цьому шляху", - написав 34-річний Волкотт.
Хто такий Тео Волкотт
Тео Волкотт відомий завдяки грі за "Арсенал", "Саутгемптон", "Евертон" та збірну Англії. За 12 років у складі лондонців форвард виграв 3 Кубки Англії та 2 Суперкубки.
Загалом провів 567 матчів, забив 132 голи та віддав 95 асистів у клубній кар'єрі. Також має на своєму рахунку 8 м'ячів у збірній Англії.
Волкотт був знаменитий своєю швидкістю, а в середині 00-х вважався одним з найперспективніших гравців світу. Проте травми завадили англійцю продемонструвати максимум.
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