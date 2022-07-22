Ексфутболіст "Барселони" прагне зайняти місце Зінченка у "Ман Сіті"

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, іспанець хоче перейти виключно до "Манчестер Сіті" Хосепа Гвардіоли. Марк Кукурелья вже поспілкувався з персоналом "Брайтона" про намір покинути клуб, якщо надійде хороша пропозиція від "Ман Сіті".

Минулого літа Марка Кукурелью "Брайтон" купив у "Гетафе" за 18 млн. 23-річний Кукурелья також відомий грою за "Барселону".

У сезоні 2021/22 на рахунку Кукурельї 1 гол та 1 асист в 35 матчах АПЛ.

"Арсенал" домовився з "Манчестер Сіті" про купівлю Олександра Зінченка за 30 млн фунтів (35 млн євро). Після відходу українця англійці змушені шукати нового лівого захисника і цікавляться Кукурельєю.

У минулому сезоні 25-річний Зінченко зіграв за "Манчестер Сіті" 25 матчів та віддав 5 результативних передач. Він вчетверте у кар'єрі став з командою Хосепа Гвардіоли чемпіоном Англії.

Контракт лівого оборонця з "Ман Сіті" був розрахований до літа 2024 року.

"Арсенал" у минулому сезоні фінішував у АПЛ п'ятим.

16 липня стало відомо, що "Манчестер Сіті" погодився продати Олександра Зінченка "Арсеналу".

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