Ексфутболіст "Динамо" заявив, що змінив свою думку стосовно Криму

Про це повідомляє "Вацко Light".

Вацко пригадав Кравцю його заяву 2018 року, коли той говорив, що Україна навряд поверне Крим.

"Зараз змінилася. Тому що ЗСУ. Я завжди був обережним в цьому питанні. Я не хотів спілкуватися на тему, в якій я не розуміюся. Я ніколи не заглиблювався в цю тему. Навіть зараз, слідкуючи за новинами 24 години на добу, ми ніколи не дізнаємося всієї правди. Ми ніколи не дізнаємося реальної ситуації, що відбувається. Полягло стільки наших найкращих людей, що інші не погодяться, щоб щось нам не повернули", - сказав Артем Кравець.