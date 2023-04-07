Ексфутболіст "Динамо" заявив, що змінив свою думку стосовно Криму
Колишній форвард київського "Динамо" Артем Кравець змінив свою думку і тепер вважає, що Україна точно зможе повернути Крим
Про це повідомляє "Вацко Light".
Вацко пригадав Кравцю його заяву 2018 року, коли той говорив, що Україна навряд поверне Крим.
"Зараз змінилася. Тому що ЗСУ. Я завжди був обережним в цьому питанні. Я не хотів спілкуватися на тему, в якій я не розуміюся. Я ніколи не заглиблювався в цю тему. Навіть зараз, слідкуючи за новинами 24 години на добу, ми ніколи не дізнаємося всієї правди. Ми ніколи не дізнаємося реальної ситуації, що відбувається. Полягло стільки наших найкращих людей, що інші не погодяться, щоб щось нам не повернули", - сказав Артем Кравець.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.21
Купівля 37.21Продаж 38.04
-
EUR
Купівля 40.26Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе