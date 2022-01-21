Ексфутболіст збірної України Марлос повідомив, де продовжить кар'єру
Колишній футболіст "Шахтаря" та збірної України Марлос розповів, що збирається продовжити кар'єру в США
Про це повідомляє Superesportes.
За словами Марлоса, він гратиме в США, бо не отримав пропозиції у бразильського "Атлетіко Паранаенсе".
"Вирішив грати в США, тому що не було жодної пропозиції від "Атлетіко Паранаенсе". Я розчарований, але є як є. Я був доступний, але вони не зробили мені пропозиції. Я відмовився від продовження контракту зі "Шахтарем" для того, щоби все зробити правильно, але коли я приїхав, то виявив, що до мене немає інтересу з боку клубу. У будь-якому випадку я продовжуватиму підтримувати команду", – сказав Марлос.
33-річний Марлос виступав за "Шахтар" з 2014 року. До донецького клубу він перейшов з "Металіста". Також грав за бразильські "Курітібу", "Сан-Паулу" та уругвайський "Рентістас".
У вересні 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. Після цього провів за збірну України 27 матчів та забив 1 гол.
У нинішньому сезоні Марлос зіграв за "Шахтар" 26 матчів, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.
- Нагадаємо, 12 грудня Марлос залишив "Шахтар".
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