"Шахтар" оголосив, що Марлос залишає команду
Півзахисник "Шахтаря" та збірної України Марлос залишив донецьку команду
Про це повідомляє "Шахтар" у twitter.
У донецькому клубі оголосили, що Марлос завершує виступи за "Шахтар".
"Шахтар" дякує Марлосу за проведені в команді роки, самовіддачу, професіоналізм, креатив, забиті м'ячі та асисти. Зичимо успіхів і всього найкращого", - заявили у клубі.
33-річний Марлос виступав за "Шахтар" з 2014 року. До донецького клубу він перейшов з "Металіста". Також грав за бразильські "Курітібу", "Сан-Паулу" та уругвайський "Рентістас".
У вересні 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. Після цього провів за збірну України 27 матчів та забив 1 гол.
У нинішньому сезоні Марлос зіграв за "Шахтар" 26 матчів, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.
- Нагадаємо, 7 грудня повідомлялося, що Марлос відмовився продовжувати контракт з "Шахтарем".
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