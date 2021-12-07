Марлос вирішив залишити "Шахтар" та повернутися до Бразилії, - ЗМІ

Про це повідомляє Footboom.

За інформацією видання, Марлос відмовився продовжувати контракт із "Шахтарем", який закінчується 31 грудня 2021 року, та вирішив повернутися до Бразилії.

33-річний Марлос виступав з "Шахтар" з 2014 року. До донецького клубу він перейшов з "Металіста". Також грав за бразильські "Курітібу", "Сан-Паулу" та уругвайський "Рентістас".

У вересні 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. Після цього провів за збірну України 27 матчів та забив 1 гол.

У нинішньому сезоні Марлос зіграв за "Шахтар" 25 матчів, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.