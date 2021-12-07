Марлос вирішив залишити "Шахтар" та повернутися до Бразилії, - ЗМІ
Футболіст "Шахтаря" Марлос відмовився продовжувати контракт з донецьким клубом
Про це повідомляє Footboom.
За інформацією видання, Марлос відмовився продовжувати контракт із "Шахтарем", який закінчується 31 грудня 2021 року, та вирішив повернутися до Бразилії.
33-річний Марлос виступав з "Шахтар" з 2014 року. До донецького клубу він перейшов з "Металіста". Також грав за бразильські "Курітібу", "Сан-Паулу" та уругвайський "Рентістас".
У вересні 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. Після цього провів за збірну України 27 матчів та забив 1 гол.
У нинішньому сезоні Марлос зіграв за "Шахтар" 25 матчів, забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.
- 12 жовтня повідомлялося, що Марлос розмірковує над завершенням кар'єри футболіста.
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