Зірка "Шахтаря" Марлос роздумує над завершенням кар'єри, - ЗМІ
Зірковий півзахисник донецького "Шахтаря" Марлос почав роздумувати над завершенням кар'єри футболіста
Про це повідомляє бразильське видання Bolavip.
За інформацією джерела, керівництво бразильського "Сан-Паулу" дізналося, що Марлос планує завершити кар'єру після закінчення контракту з "Шахтарем".
У планах Марлоса повернутися у Бразилію з сім'єю і зайнятися там бізнесом. Також повідомляється, що "Сан-Паулу" готовий підписати футболіста, якщо він захоче грати і надалі.
Півзахисник "Шахтаря" прийняв українське громадянство у вересні 2017 року. Після цього провів за збірну України 27 матчів і 1 гол у футболці національної. Єдиний гол Марлос забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.
За "Шахтар" Марлос виступає з 2014 року. Його контракт чинний до кінця цього року.
- 19 серпня півзахисник "Шахтаря" Марлос оголосив про закінчення кар'єри в збірній України з футболу.
- 25 серпня Марлос заявив, що новим лідером "Шахтаря" є головний тренер Роберто Де Дзербі.
- 20 вересня футболіст "Шахтаря" Марлос натякнув, що найближчим часом покине клуб.
- 29 вересня головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі закликав Марлоса підписати новий контракт з клубом.
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