Зірка "Шахтаря" Марлос роздумує над завершенням кар'єри, - ЗМІ

Про це повідомляє бразильське видання Bolavip.

За інформацією джерела, керівництво бразильського "Сан-Паулу" дізналося, що Марлос планує завершити кар'єру після закінчення контракту з "Шахтарем".

У планах Марлоса повернутися у Бразилію з сім'єю і зайнятися там бізнесом. Також повідомляється, що "Сан-Паулу" готовий підписати футболіста, якщо він захоче грати і надалі.

Півзахисник "Шахтаря" прийняв українське громадянство у вересні 2017 року. Після цього провів за збірну України 27 матчів і 1 гол у футболці національної. Єдиний гол Марлос забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.



За "Шахтар" Марлос виступає з 2014 року. Його контракт чинний до кінця цього року.

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