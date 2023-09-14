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Ексголова Конституційного суду Литви не вірить у вільні та демократичні вибори під час воєнного стану

14 вересня, 2023 четвер
11:27
Суспільство вибори

Дайнюс Жалімас, голова Конституційного суду Литви (2014-2020), вважає, що вибори треба відкладати до закінчення воєнного стану

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"За міжнародним досвідом я можу сказати, що, наприклад, литовська Конституція забороняє вибори під час воєнного стану. І це невипадково. Я не вірю, що взагалі можливі відкриті, вільні та демократичні вибори у країні, де оголошений воєнний стан. Все одно деяка цензура є, також є території, на яких ці вибори ніяк не проведеш або ж станеш там достатньо легкою мішенню. Крім того, діяльність партій різна під час воєнного стану, тому тут я навіть з непорозумінням ставлюсь до таких пропозицій. Хоча були ці пропозиції від американських колег з вимогою провести вибори", - зауважив ексголова Конституційного суду Литви.

Дайнюс Жалімас вважає, що вибори треба відкладати до закінчення воєнного стану, бо насправді ще більше питань може виникнути щодо легітимності влади.

  • У травні очільник Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявляв про необхідність провести в Україні вільні та чесні вибори, попри війну. На це секретар Ради нацбезпеки й оборони України Данілов категорично відповів: "Жодних виборів, включно з президентськими й парламентськими, в Україні під час дії воєнного стану бути не може".

  • 28 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Конституція України не забороняє проведення виборів під час дії воєнного стану, але нині необхідно тримати баланс.

  • У серпні віцеспікер Ради Корнієнко сказав, що є щонайменше три категорії людей, які не зможуть узяти участь у виборах.

  • 7 вересня Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна програє Росії, якщо проведе вибори під час війни.
Україна
вибори
Литва
Війна з Росією
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