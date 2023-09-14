Ексголова Конституційного суду Литви не вірить у вільні та демократичні вибори під час воєнного стану

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"За міжнародним досвідом я можу сказати, що, наприклад, литовська Конституція забороняє вибори під час воєнного стану. І це невипадково. Я не вірю, що взагалі можливі відкриті, вільні та демократичні вибори у країні, де оголошений воєнний стан. Все одно деяка цензура є, також є території, на яких ці вибори ніяк не проведеш або ж станеш там достатньо легкою мішенню. Крім того, діяльність партій різна під час воєнного стану, тому тут я навіть з непорозумінням ставлюсь до таких пропозицій. Хоча були ці пропозиції від американських колег з вимогою провести вибори", - зауважив ексголова Конституційного суду Литви.

Дайнюс Жалімас вважає, що вибори треба відкладати до закінчення воєнного стану, бо насправді ще більше питань може виникнути щодо легітимності влади.