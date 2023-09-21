Ексголова МЗС Польщі Сікорський про конфлікт Варшави та Києва щодо зерна: "Мені соромно"

Про це Сікорський сказав на радіо RMF24.

Він прокоментував слова очільника уряду Польщі Матеуша Моравецького про те, що Польща більше не надаватиме зброю Україні.

"Путін чує це і починає сподіватися, що він зможе виграти цю війну. Навіть якби це було правдою, навіть якби виявилося, що наші склади майже порожні, навіщо він це говорить? Тому що вони змагаються за голоси з "Конфедерацією", за антиукраїнські голоси. Вони повернулися до свого тупого націоналізму, який може дорого коштувати Польщі, бо єдиним переможцем у цій ситуації буде Путін", - сказав дипломат.

На його думку, знайти розв'язання проблеми з зерном – досить просто.

"Натомість уряд ПіС атакує Євросоюз і атакує Україну, яка бореться за своє життя. Це обурливо. Мені соромно. Мені просто не вистачає слів", - обурився Сікорський.

Що відомо про заборону на імпорт зерна та позов України до СОТ

Єврокомісія 2 травня ухвалила тимчасові запобіжні заходи щодо імпорту окремих сільськогосподарських товарів з України у 5 країн ЄС. Спочатку заборону було впроваджено до 5 червня. Однак 12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Єврокомісія 15 вересня вирішила не продовжувати заборону на експорт українського зерна до ЄС: Польща, Угорщина та Словаччина заявили, що пролонгують ембарго в односторонньому порядку.

Україна подала позов до СОТ на дії країн ЄС, які зберігають обмеження на імпорт зерна. Водночас у Польщі заявили, що не змінять свого рішення, бо намагаються захистити місцевих фермерів.

Україна заявила, що може перестати імпортувати з Польщі яблука, цибулю, капусту та помідори.