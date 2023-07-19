Про це "Полтавщині" повідомив керівник Ради адвокатів Володимир Скукіс.

"27 червня Іван Баканов отримав таке свідоцтво. Перед цим він пройшов належну процедуру: склав іспити у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії, пройшов 6-місячне стажування не за місцем проживання, отримав посвідчення та склав присягу. Через кілька тижнів він був внесений у Реєстр адвокатів України", - розповів він журналістам.

Чинним законодавством передбачене складання іспитів за місцем проживання. За словами Скукіса, Баканов сам обрав для роботи Полтавщину, продемонструвавши договір оренди.