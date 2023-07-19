Ексголова СБУ Баканов отримав свідоцтво адвоката на Полтавщині
Ексголова СБУ Іван Баканов отримав посвідчення адвоката від Ради адвокатів Полтавської області. Перед цим він склав іспити, пройшов стажування та склав присягу
Про це "Полтавщині" повідомив керівник Ради адвокатів Володимир Скукіс.
"27 червня Іван Баканов отримав таке свідоцтво. Перед цим він пройшов належну процедуру: склав іспити у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії, пройшов 6-місячне стажування не за місцем проживання, отримав посвідчення та склав присягу. Через кілька тижнів він був внесений у Реєстр адвокатів України", - розповів він журналістам.
Чинним законодавством передбачене складання іспитів за місцем проживання. За словами Скукіса, Баканов сам обрав для роботи Полтавщину, продемонструвавши договір оренди.
- Баканова, який був другом дитинства президента Володимира Зеленського, звільнили з посади голови СБУ в липні минулого року. Причиною його звільнення Зеленський назвав "масив злочинів проти основ національної безпеки держави" всередині правоохоронних органів та "звʼязки, які зафіксовані між працівниками силових структур України та спецслужбами Росії". Відтоді Баканов не з'являвся в полі зору ЗМІ.
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