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Ексголова СБУ назвав наступний регіон РФ, де відбудуться масові заворушення

30 жовтня, 2023 понедiлок
17:57
Війна з Росією Валентин Наливайченко

Голова СБУ у 2014-2015 рр. та народний депутат України Валентин Наливайченко вважає, що наступним регіоном РФ, де можуть відбутись масові протести, ймовірно стане Чеченська Республіка

Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо"

"Ми зараз говоримо не про версії, а про факти. Весь світ і ми з вами сьогодні спостерігаємо, що путінському режиму скоро прийде кінець. Насправді в Росії ніякої влади немає. Це режим, який не має контролю над республіками. В республіки РФ, де переважає іслам, вже давно не підконтрольні Кремлю", - пояснив Наливайченко.

На думку народного депутата, масові протестні рухи у РФ будуть тільки збільшуватись.

"Дестабілізаційні процеси у РФ набирають обертів. Можна вже говорити про те, що РФ розвалюється і головною причиною цього є агресія проти України. Саме божевільне та самовбивче рішення Путіна про вторгнення в Україну спровокувало нестабільну ситуацію в Росії, яка і до цього була хиткою. Почалося все з бунту Пригожина. Зараз масові протести в Дагестані. І це тільки початок. Я прогнозую, що наступна буде Чеченська Республіка", - додав він.
 

Антисемітські акції в аеропорту Махачкали

Про те, що в аеропорті столиці Дагестану Махачкалі відбулися протести проти літака з ізраїльтянами, повідомляє російське видання "Известися".

Зазначається, що увечері 29 жовтня кілька тисяч людей викрикували гасла на підтримку Палестини, а в руках у них антиізраїльські плакати.

Пізніше видання RusNews повідомило, що протестувальники намагаються взяти штурмом літак авіакомпанії Red Wings, який, ймовірно, прилетів з Ізраїлю. Натовп підіймається на крило літака, щоб знайти пасажирів із Тель-Авіва.

Натомість російське РБК повідомляє, що "Росавіація" повідомила про закриття аеропорту.

"У зв'язку з проникненням невідомих осіб на перон аеропорту "Махачкала" ухвалено рішення про тимчасове закриття аеропорту для обслуговування авіарейсів на приліт та виліт. Заходи діють до нормалізації ситуації. На місці працюють органи правопорядку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що літаки, які мали здійснити посадку в Махачкалі, перенаправлені на запасні аеродроми. Згодом стало відомо, що аеропорт Махачкали попередньо відновить роботу 31 жовтня.

Уряд Дагестану заявив, що переходить на цілодобовий режим роботи.

"Для уряду Дагестану оголошено цілодобовий режим роботи. Сили всіх відомств мобілізовані. Ми всіляко співпереживаємо жителям Палестини та розуміємо почуття наших громадян. Але не можна поширювати панічні настрої. Споконвіку дагестанці - це виважені і справедливі люди", - заявив голова уряду Дагестану.

Крім того, голова СК РФ Олександр Бастрикін взяв на контроль перебіг розслідування справи про масові заворушення в Дагестані.

Пізніше російське ЗМІ "РІА Новини" написали з посиланням на МОЗ Дагестану, що внаслідок заворушень в аеропорту є постраждалі серед поліціянтів та цивільних.

Станом на ранок 30 жовтня відомо про понад 20 постраждалих. Двоє людей у вкрай тяжкому стані.

За даними місцевої поліції, встановлено понад 150 активних учасників заворушень, 60 із них затримано. Там порушили кримінальну справу за статтею про масові заворушення.

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