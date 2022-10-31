Ексголову ДФС Насірова заарештували у справі про хабар від агромагната Бахматюка
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові ДФС Роману Насірову у вигляді арешту з правом внесення застави понад 523 млн грн
Про це інформує Вищий антикорупційний суд.
31 жовтня ВАКС арештував колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова, якого підозрюють в одержанні 722 млн грн хабаря від олігарха Олега Бахматюка за відшкодування його компаніям ПДВ.
Насірова триматимуть під вартою до 17 грудня з можливістю внесення застави у розмірі 523 205 685 грн.
У разі внесення застави зловмисник вийде із СІЗО під обовʼязки: прибувати на першу вимогу, не виїжджати з Києва без дозволу, повідомляти про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з підозрюваним Бахматюком та іншими, здати закордонні паспорти та інші документи для виїзду за кордон, а також носити електронний браслет.
- 18 жовтня НАБУ та САП повідомили підозру ексголові ДФС Насірову та агромагнату Бахматюку за зловживання на понад 700 млн грн.
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