Ексголову правління Укрексімбанку Мецгера позбавили повноважень підписувати договори з членами наглядової ради банку
Урядовці позбавили повноважень підписувати цивільно-правові договори з членами наглядової ради банку колишнього голову правління Укрексімбанку Євгена Мецгера
Відповідне розпорядження Кабмін затвердив на засіданні 12 січня, передає Еспресо.TV.
Повноваження передали виконуючому обов'язків голови правління Сергію Єрмакову.
"Уповноважити виконуючого обов'язки голови правління акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Єрмакова Сергія Олександровича підписувати цивільно-правові договори з членами наглядової ради акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", увільнивши від виконання цих обов'язків Мецгера Євгена Володимировича", - йдеться у розпорядженні.
- Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою Укрексімбанку Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.
- Згодом, прокуратура вручила підозру відстороненому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру. Також Мецгера через напад на журналістів відправили під нічний домашній арешт.
- 11 жовтня Мецгер написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ Укрексімбанк. Наглядова рада Укрексімбанку звільнила його з посади голови правління банку.
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