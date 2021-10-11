Мецгер написав заяву про відставку з посади голови правління "Укрексімбанку"

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні я написав заяву про звільнення з посади голови правління АТ "Укрексімбанк". Це логічний крок – єдино можливий у ситуації, коли потрібно відвернути негативні наслідки для банку. Зрозуміло, що ці пояснення зараз вже не будуть слухати, але банк дійсно працює успішно, цілком законно та згідно із затвердженими пріоритетами. І саме тому для мене було настільки неочікувано – почути звинувачення, які пролунали на адресу банку. І також ще раз стверджую – укладаючи угоди з клієнтами банку, наші працівники завжди дотримувались вимог закону, правил та процедур банківської роботи", - написа Мецгер.

Він зазначив, що написання заяви про відставку є його власною оцінкою того, що сталося в банку. Також Мецгер сподівається, що цей крок "допоможе відновленню довіри до банку".

Нагадаємо, на знімальну групу програми "Схеми" здійснили напад під час інтерв'ю з головою "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером прямо в його кабінеті.

В "Укрексімбанку" напад на журналістів "Схем" у кабінеті голови правління Євгенія Мецгера пояснили "незаконним заволодінням банківською таємницею".

В Офісі президента виступили за відсторонення Євгена Мецгера з поста голови правління "Укрексімбанку".

Згодом, прокуратура вручила підозру відстороненому голові правління Укрексімбанку Євгену Мецгеру.

Також Мецгера через напад на журналістів у власному кабінеті під час інтерв'ю відправили під нічний домашній арешт.





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