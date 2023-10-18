Екскапітан "Динамо" розповів, якою музикою замінив для себе російський реп

Про це Сидорчук сказав у розмові зі "Зе Інтерв'юер".

Колишній капітан "Динамо" зізнався, що він, як і багато українців, раніше багато слухав російської музики.

"Раніше всі активно слухали російський реп? Я також. Раніше. Баста мені подобався. А зараз відмовився від цього. Слухаю зараз тільки українську музику. Також мені дуже подобається Eminen, дитинство згадую. Також подобається 50 Cent", - сказав Сергій Сидорчук.

Сергій Сидорчук

На початку вересня капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук перейшов до бельгійського "Вестерло". Протягом років півзахисник був провідним гравцем команди. У його активі 327 матчів та 21 гол в усіх турнірах за "Динамо".

З "Динамо" Сергій виграв 3 титули чемпіона країни, 4 національні Кубки та 4 Суперкубки країни. В активі Сидорчука 50 капітанських матчів у єврокубках - це другий показник в історії клубу за часів незалежності.