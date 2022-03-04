Екскерівник Офісу президента Зеленського Андрій Богдан записався у тероборону Києва
Колишній глава Офісу президента Андрій Богдан вирішив повернутись з Австрії до Києва, щоб записатися в тероборону міста.
Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці, передає Еспресо.TV.
"3000 км з високогірного Австрійського містечка до Києва - 5 днів в дорозі. І я в Києві записуюсь у тероборону! По дорозі мене підвозили мільйонери, бізнесмени, українці, які повертались боротись, прості хлопці заробітчани, які їхали воювати, сотні волонтерів, які гріють, кормлять, підтримують. Історія мого повернення - це окрема історія неймовірних українців!", - написав Богдан.
Він пояснив, що пише це для того, щоб люди не вірили роспропаганді, що українці втікають.
"Жінки на захід, мужики на схід!!! Руський Военный корабль - иди нахуй!", - наголосив Андрій Богдан.
- Нагадаємо, окупанти з 24 лютого втратили у війні з Україною понад 9 тис. військових, 1190 одиниць бронетехніки, 33 літаки і 105 систем артилерії.
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