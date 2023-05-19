Ексмер Рубіжного на Луганщині отримав 10 років позбавлення волі за колабораціонізм
За публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури колишнього Рубіжанського міського голову визнали винним у колабораційній діяльності (ч. 1, ч. 5 ст. 111-1 КК України)
Про це повідомили у п'ятницю, 19 травня, у telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
"Засудженому призначено максимальне в межах санкції покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також йому заборонено упродовж 15 років працювати в органах влади, місцевого самоврядування та інших установах, обіймаючи посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій", - йдеться у дописі.
Зазначається, що прокурори у суді довели, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну посадовець, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень, добровільно почав співпрацювати з ворогом.
У березні 2022 року він погодився на пропозицію представників окупаційної влади держави-агресора стати "керівником адміністрації міста Рубіжне ЛНР".
"Засуджений публічно заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та закликав до співпраці з окупантами. Задокументовано, що він неодноразово давав інтерв’ю пропагандистським медіаресурсам псевдореспубліки", - додається у пості.
Також повідомляється, що на одному з відеозаписів, опублікованому на телеграм-каналі голови Чеченської Республіки, засуджений разом із "кадирівцями" розповідав про обшук у військовослужбовця ЗСУ.
Також після призначення на псевдопосаду керівник окупаційної адміністрації проводив особисті прийоми населення в захопленому ворогом місті. На них публічно заявляв, що підтримує дії Росії, зокрема "спеціальну воєнну операцію".
- 16 травня повідомили, що за процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру ексдиректору та інспектору з технагляду Департаменту капітального будівництва Дніпровської міськради.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.07
Купівля 37.07Продаж 37.63
-
EUR
Купівля 40.06Продаж 40.98
- Актуальне
- Важливе