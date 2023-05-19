Про це повідомили у п'ятницю, 19 травня, у telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

"Засудженому призначено максимальне в межах санкції покарання – 10 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна. Також йому заборонено упродовж 15 років працювати в органах влади, місцевого самоврядування та інших установах, обіймаючи посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій", - йдеться у дописі.

Зазначається, що прокурори у суді довели, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну посадовець, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень, добровільно почав співпрацювати з ворогом.

У березні 2022 року він погодився на пропозицію представників окупаційної влади держави-агресора стати "керівником адміністрації міста Рубіжне ЛНР".

"Засуджений публічно заперечував здійснення збройної агресії РФ проти України та закликав до співпраці з окупантами. Задокументовано, що він неодноразово давав інтерв’ю пропагандистським медіаресурсам псевдореспубліки", - додається у пості.

Також повідомляється, що на одному з відеозаписів, опублікованому на телеграм-каналі голови Чеченської Республіки, засуджений разом із "кадирівцями" розповідав про обшук у військовослужбовця ЗСУ.

Також після призначення на псевдопосаду керівник окупаційної адміністрації проводив особисті прийоми населення в захопленому ворогом місті. На них публічно заявляв, що підтримує дії Росії, зокрема "спеціальну воєнну операцію".