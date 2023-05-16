Двох службовців Дніпровської міськради підозрюють у розтраті понад 4,3 млн грн
За процесуального керівництва Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра повідомлено про підозру ексдиректору та інспектору з технагляду Департаменту капітального будівництва Дніпровської міськради
Про це 16 травня повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
"Їм інкримінують розтрату майна та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). За даними слідства, у 2021 році між міською радою та підприємством укладено договір. Він стосувався будівництва системи водовідведення на території міста", - йдеться у дописі.
Зазначається, що службовці внесли до офіційних документів свідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт, які фактично не проводились.
Фото: telegram-канал Офісу Генерального прокурораЕкспертизою встановлено, що внаслідок таких дій завдано понад 4,3 млн грн збитків територіальній громаді Дніпра.
"У ході обшуків за місцем роботи та мешкання підозрюваних вилучено договори та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність", - додається у дописі.
- 16 травня Служба безпеки України викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами та систематичному ухиленні від сплати податків.
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- Пізніше повідомлялося, що СБУ затримала у Запоріжжі колишнього міліціонера, який хотів приєднатися до вагнерівців і воювати проти України.
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