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Виправдовував агресію РФ та хотів вступити до ПВК Вагнера: у Запоріжжі колишньому міліціонеру повідомили про підозру

16 травня, 2023 вiвторок
14:33
Кримінал

СБУ затримала у Запоріжжі колишнього міліціонера, який хотів приєднатися до вагнерівців і воювати проти України

Про це повідомили 16 травня у telegram-каналі СБУ.

"Служба безпеки затримала ще одного ворожого поплічника під час контрдиверсійних заходів у Запоріжжі. Ним виявився колишній правоохоронець, якого у 2009 році було звільнено з органів МВС України за корупцію", - йдеться у дописі.

Стало відомо, що на початку повномасштабного вторгнення він підтримав збройну агресію РФ та почав розробляти план втечі до тимчасово окупованого Мелітополя, щоб приєднатись до лав ПВК Вагнера.

Для цього зловмисник вийшов на зв’язок зі своїми колишніми колегами-зрадниками, які вступили до так званого управління МВС РФ у тимчасово захопленій частині регіону.

Через них він підшукував можливість незаконно перетнути лінію південного фронту і потім потрапити на "співбесіду" до керівників угруповання Вагнера.

Водночас зловмисник розгорнув антиукраїнську діяльність у забороненій соцмережі ВКонтакте. Там він створив інтернет-групу та "наростив" аудиторію на понад 3,5 тис. підписників.

У Запоріжжі колишньому міліціонеру повідомили про підозру

Фото: telegram-канал СБУ

Зазначається, що у своїх публікаціях під вигаданим іменем фігурант активно поширював дописи, в яких героїзував вагнерівців та їхнього ватажка – Пригожина.

"Також він заперечував російські ракетні удари по українських містах і закликав до зміни меж державного кордону України. Під час обшуків за місцем проживання ворожого поплічника виявлено мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував у підривній діяльності", - зазначається у дописі.

На підставі зібраних доказів зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

У Запоріжжі колишньому міліціонеру повідомили про підозру У Запоріжжі колишньому міліціонеру повідомили про підозру

Фото: telegram-канал СБУ

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва обласної прокуратури.
  • 16 травня Служба безпеки України викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами та систематичному ухиленні від сплати податків.
  • Також 16 травня суд визнав винним депутата російської держдуми Антона Ткачова у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України й призначив йому 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Запоріжжя
СБУ
Війна з Росією
колаборанти
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Вагнергейт
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