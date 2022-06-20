Ексмеру Києва Черновецькому оголосили підозру за заклики визнати "Л/ДНР"

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

За даними слідства, Черновецький у Facebook розмістив публікацію про можливість і необхідність визнання кордонів терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".

"Згідно з висновками лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

Справу розслідує СБУ. Стаття 110 ККУ - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.