Ексмеру Києва Черновецькому оголосили підозру за заклики визнати "Л/ДНР"
Колишньому міському голові Києва Леоніду Черновецькому повідомлено про підозру за заклики до зміни меж території та державного кордону України
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
За даними слідства, Черновецький у Facebook розмістив публікацію про можливість і необхідність визнання кордонів терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР".
"Згідно з висновками лінгвістичної експертизи ця публікація містить публічні заклики до зміни меж території та державного кордону України", - йдеться у повідомленні.
Справу розслідує СБУ. Стаття 110 ККУ - посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
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