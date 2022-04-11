Ексмеру Рубіжного повідомили про підозру в колабораціонізмі

Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.

За інформацією слідства, з 18 до 31 березня 2022 року підозрюваний, фактично самоусунувшись від виконання своїх повноважень Рубіжанського міського голови, вступив у злочинну змову з окупаційними військами РФ і представниками "ЛНР". Він отримав від них пропозицію очолити окупаційну владу в Рубіжному, порушивши тим самим вимоги Конституції та Законів України, і добровільно погодився на неї.

Окрім того, підозрюваний публічно підтримав рішення Російської Федерації від 24 лютого 2022 року щодо проведення на території суверенної держави України так званої спеціальної воєнної операції.

Також він підтримав дії РФ і незаконних збройних формувань "ЛНР", спрямовані на захоплення території України й публічно заперечив здійснення збройної агресії проти України. Ексмер Рубіжного закликав до співпраці з державою-агресором і її збройними формуваннями, окупаційною адміністрацією РФ під виглядом побудови нового територіального утворення, до невизнання поширення державного суверенітету на тимчасово окуповані території України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводитиме слідче управління ГУ Нацполіції в Луганській області.

Про те, що відкрито кримінальне провадження за статтею "колабораціонізм" проти колишнього мера Рубіжного Сергія Хортова, в Офісі генпрокурора повідомили 5 квітня

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb