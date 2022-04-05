Підтримав російське вторгнення: проти мера Рубіжного на Луганщині відкрили справу за колабораціонізм

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Повідомляється, що у березні 2022 року мер міста Рубіжне здійснював публічні заклики до підтримки рішень та дій Російської Федерації в частині так званої "військової операції".



Також він закликав до співпраці з державою-агресором, збройними формуваннями та окупаційною адміністрацією РФ. До того ж закликав до невизнання державного суверенітету на тимчасово окупованих територіях України.

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