Ексміністр фінансів Британії Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на посаду прем'єра
Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на посаду нового лідера Консервативної партії та прем'єра
Про це Сунак повідомив у twitter.
"Сполучене Королівство - велика країна, але ми стикаємося з серйозною економічною кризою. Ось чому я балотуюся на посаду лідера Консервативної партії та вашого наступного прем'єр-міністра. Я хочу виправити становище в нашій економіці, об’єднати нашу партію та забезпечити нашу країну", - написав Сунак.
Крім колишнього міністра фінансів офіційно про участь у виборах оголосила лідер Палати громад Пенні Мордонт. Очікується, що боротьбі за крісло нового голови уряду візьме експрем'єр Борис Джонсон.
- 20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.
- 22 жовтня ЗМІ повідомили, що Борис Джонсон має намір знову поборотися за посаду прем'єр-міністра. Він перервав відпустку на Карибах і вилетів до Великої Британії.
- Того ж дня Ріші Сунак зібрав необхідну кількість голосів, аби стати претендентом на посаду прем'єра та провів таємну зустріч з Борисом Джонсоном.
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