Про це Сунак повідомив у twitter.

"Сполучене Королівство - велика країна, але ми стикаємося з серйозною економічною кризою. Ось чому я балотуюся на посаду лідера Консервативної партії та вашого наступного прем'єр-міністра. Я хочу виправити становище в нашій економіці, об’єднати нашу партію та забезпечити нашу країну", - написав Сунак.

Крім колишнього міністра фінансів офіційно про участь у виборах оголосила лідер Палати громад Пенні Мордонт. Очікується, що боротьбі за крісло нового голови уряду візьме експрем'єр Борис Джонсон.

20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.

22 жовтня ЗМІ повідомили, що Борис Джонсон має намір знову поборотися за посаду прем'єр-міністра. Він перервав відпустку на Карибах і вилетів до Великої Британії.

Того ж дня Ріші Сунак зібрав необхідну кількість голосів, аби стати претендентом на посаду прем'єра та провів таємну зустріч з Борисом Джонсоном.

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