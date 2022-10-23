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Ексміністр фінансів Британії Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на посаду прем'єра

23 жовтня, 2022 неділя
13:22
Світ Ріші Сунак

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак офіційно висунув свою кандидатуру на посаду нового лідера Консервативної партії та прем'єра

Про це Сунак повідомив у twitter.  

"Сполучене Королівство - велика країна, але ми стикаємося з серйозною економічною кризою. Ось чому я балотуюся на посаду лідера Консервативної партії та вашого наступного прем'єр-міністра. Я хочу виправити становище в нашій економіці, об’єднати нашу партію та забезпечити нашу країну", - написав Сунак. 

Крім колишнього міністра фінансів офіційно про участь у виборах оголосила лідер Палати громад Пенні Мордонт. Очікується, що боротьбі за крісло нового голови уряду візьме експрем'єр Борис Джонсон. 

  • 20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.
  • 22 жовтня ЗМІ повідомили, що Борис Джонсон має намір знову поборотися за посаду прем'єр-міністра. Він перервав відпустку на Карибах і вилетів до Великої Британії.
  • Того ж дня Ріші Сунак зібрав необхідну кількість голосів, аби стати претендентом на посаду прем'єра та провів таємну зустріч з Борисом Джонсоном. 

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Борис Джонсон
Велика Британiя
Ліз Трасс
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