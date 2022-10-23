Джонсон повернувся до Британії та провів переговори з головним конкурентом у боротьбі за пост прем'єра, - ВВС
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провів переговори із головним претендентом в боротьбі за крісло нового голови уряду Ріші Сунаком
Про це повідомляє BBC.
Два різних джерела повідомили британському виданню, що зустріч відбулася 22 жовтня, але жоден з таборів не розкрив, що вони обговорювали.
Кореспондент BBC Лора Кюнсберг сказала, що Борис Джонсон та Ріші Сунак зустрічалася, але вона не впевнена, "чи з цього випливуть якісь висновки, чи новини".
За даними BBC, Сунак є фаворитом у боротьбі за посаду та отримав підтримку 128 депутатів Консервативної партії, із колишніми соратниками Джонсона включно. Водночас сам колишній прем’єр-міністр займає друге місце з 53 прихильниками. Хоча соратники Бориса Джонсона стверджують, що він вже отримав підтримку понад 100 депутатів, яка необхідна аби офіційно претендувати на пост.
Наразі відомо про наміри проголосувати лише 204 із 357 депутатів-консерваторів, тому ситуація може змінитися.
У претендентів є час до 16:00 понеділка, 24 жовтня, щоб отримати достатню підтримку та вийти до наступного етапу перегонів.
- 20 жовтня, прем'єрка Британії Ліз Трасс оголосила про відставку після 6 тижнів перебування на посаді.
- 22 жовтня ЗМІ повідомили, що Борис Джонсон має намір знову поборотися за посаду прем'єр-міністра. Він перервав відпустку на Карибах і вилетів до Великої Британії.
- Того ж дня Ріші Сунак зібрав необхідну кількість голосів, аби стати претендентом на посаду прем'єра.
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