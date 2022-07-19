Ексміністр транспорту Червоненко став підполковником
Колишній міністр транспорту та зв’язку України Євген Червоненко, якого також вважають проросійським пропагандистом, став підполковником Головного управління розвідки Міністерства оборони
Про це повідомив нардеп "ЄС" Володимир В’ятрович і телеграм-канал Путч.
"Виявляється я цапався ще з одним ахвіцером ГУР - падпалковнік Чєрванєнка", - написав В’ятрович.
Як зазначають у телеграм-каналі, до війни Червоненко був майором, а згодом отримав звання підполковника.
"Не встиг відгудіти скандал із любителем Бацьки Євгеном Шевченком, який нібито служить у ГУР МО, як стали відомі пригоди ще одного бійця невидимого фронту – Євгена Червоненка. Ви будете здивовані, але він також служитиме в ГУР і навіть дослужився до підполковника! Хоч на початку загострення війни був лише майором, що видно на фото зліва, де його застали біля дорогого Гудвайні", - йдеться в повідомленні.
Довідка: З 2002 по 2005 рік Червоненко був народним депутатом від блоку Віктора Ющенка. З 4 лютого по 28 вересня 2005 року був міністром транспорту і зв'язку України в уряді Юлії Тимошенко. З 8 грудня 2005 по 24 грудня 2007 року - голова Запорізької обласної державної адміністрації.
У лютому 2022 Червоненко заявляв, що Росія нападе на Україну "лише у випадку атаки самого Києва", дані про можливе вторгнення називав "інформаційною операцією США". Назвав війну на Донбасі "громадянською", а також стверджував, що "не можуть бути мільйони людей терористами", заперечуючи окупацію Донбасу. В ефірах неодноразово перекидав відповідальність за розв'язання війни на українську владу. Систематично пропагував відновлення співпраці з Росією. Російські ЗМІ регулярно цитували ефіри Червоненка, де він заявляв про "переворот 2014 року", визнавав "ДНР/ЛНР". У жовтні 2021 заявив, що Зеленський "знехтував можливістю налагодити відносини з Путіним, оскільки не привітав його з Днем народження".
Також колишній міністр перебуває у реєстрі зрадників від руху "Чесно".
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