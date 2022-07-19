Ексміністр транспорту Червоненко став підполковником

Про це повідомив нардеп "ЄС" Володимир В’ятрович і телеграм-канал Путч.

"Виявляється я цапався ще з одним ахвіцером ГУР - падпалковнік Чєрванєнка", - написав В’ятрович.

Як зазначають у телеграм-каналі, до війни Червоненко був майором, а згодом отримав звання підполковника.

"Не встиг відгудіти скандал із любителем Бацьки Євгеном Шевченком, який нібито служить у ГУР МО, як стали відомі пригоди ще одного бійця невидимого фронту – Євгена Червоненка. Ви будете здивовані, але він також служитиме в ГУР і навіть дослужився до підполковника! Хоч на початку загострення війни був лише майором, що видно на фото зліва, де його застали біля дорогого Гудвайні", - йдеться в повідомленні.

Довідка: З 2002 по 2005 рік Червоненко був народним депутатом від блоку Віктора Ющенка. З 4 лютого по 28 вересня 2005 року був міністром транспорту і зв'язку України в уряді Юлії Тимошенко. З 8 грудня 2005 по 24 грудня 2007 року - голова Запорізької обласної державної адміністрації.

У лютому 2022 Червоненко заявляв, що Росія нападе на Україну "лише у випадку атаки самого Києва", дані про можливе вторгнення називав "інформаційною операцією США". Назвав війну на Донбасі "громадянською", а також стверджував, що "не можуть бути мільйони людей терористами", заперечуючи окупацію Донбасу. В ефірах неодноразово перекидав відповідальність за розв'язання війни на українську владу. Систематично пропагував відновлення співпраці з Росією. Російські ЗМІ регулярно цитували ефіри Червоненка, де він заявляв про "переворот 2014 року", визнавав "ДНР/ЛНР". У жовтні 2021 заявив, що Зеленський "знехтував можливістю налагодити відносини з Путіним, оскільки не привітав його з Днем народження".

Також колишній міністр перебуває у реєстрі зрадників від руху "Чесно".

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