Про це інформують Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

"Повідомили про підозру колишньому керівнику одного з департаментів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, а колишньому керівнику Міністерства змінили кваліфікацію. Через зловживання службовим становищем посадовців на користь одного з газових олігархів державному бюджету завдано збитків на майже 1,5 млрд грн", - пишуть правоохоронці.

За вказівкою тодішнього голови міністерства підлеглий - керівник департаменту Міненерговугілля укладав зі структурами відомого бізнесмена свідомо збиткові для держави угоди. Посадовці штучно списували комерсантам кошти за експлуатацію держмайна.

Слідство встановило, високопосадовці внесли зміни до договорів експлуатації газорозподільчих систем та їх складових. З-поміж 37 договорів, укладених з операторами газорозподільних систем, 33 підписано з протоколами, зміст яких не відповідає меті.

За період з травня 2017 року по грудень 2020 року бюджет не отримав 1 млрд 488 млн гривень.

Зловмисникам загрожує до шести років позбавлення волі.

Довідково. Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України з 14 квітня 2016 року до 2019 року. У липні 2019 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила Насалику про підозру, адже він не задекларував $1,2 млн. У листопаді 2020 року Вищий антикорупційний суд закрив цю справу.