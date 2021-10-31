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Екснардеп Парасюк став батьком

31 жовтня, 2021 неділя
10:27
Суспільство Володимир Парасюк

У колишнього народного депутата Володимира Парасюка народився син

Про це сам Парасюк повідомив у facebook. 

За його словами, у нього народився син. 

"Емоції переповнюють вже другий день. Хочеться на весь світ ділитись своєю радістю - я став татом! Ми стали батьками! Це неймовірне відчуття! Життя стало ще яскравішим! 

Боже, дай розуму і сили виховати правильно сина! Нехай він буде доброю і свідомою людиною!", - написав Парасюк. 

34-річний Володимир Парасюк був депутатом Верховної Ради VIII скликання. Його обрали народним депутатом мешканці Львівської області. На виборах 2014 року він отримав понад 56% голосів в окрузі №122.

 

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народний депутат
нардеп
Володимир Парасюк
батьківство
народження дитини
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