Екснардеп Парасюк став батьком

Про це сам Парасюк повідомив у facebook.

За його словами, у нього народився син.

"Емоції переповнюють вже другий день. Хочеться на весь світ ділитись своєю радістю - я став татом! Ми стали батьками! Це неймовірне відчуття! Життя стало ще яскравішим!

Боже, дай розуму і сили виховати правильно сина! Нехай він буде доброю і свідомою людиною!", - написав Парасюк.

34-річний Володимир Парасюк був депутатом Верховної Ради VIII скликання. Його обрали народним депутатом мешканці Львівської області. На виборах 2014 року він отримав понад 56% голосів в окрузі №122.

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