Екснардеп Парасюк став батьком
У колишнього народного депутата Володимира Парасюка народився син
Про це сам Парасюк повідомив у facebook.
За його словами, у нього народився син.
"Емоції переповнюють вже другий день. Хочеться на весь світ ділитись своєю радістю - я став татом! Ми стали батьками! Це неймовірне відчуття! Життя стало ще яскравішим!
Боже, дай розуму і сили виховати правильно сина! Нехай він буде доброю і свідомою людиною!", - написав Парасюк.
34-річний Володимир Парасюк був депутатом Верховної Ради VIII скликання. Його обрали народним депутатом мешканці Львівської області. На виборах 2014 року він отримав понад 56% голосів в окрузі №122.
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