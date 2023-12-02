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Війна з Росією: хроніка
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Ексочільник ЦРУ пояснив, чому ЗСУ не досягли прориву під час літнього контрнаступу 

2 грудня, 2023 субота
06:54
Війна з Росією Девід Петреус

Колишній директор ЦРУ та екскомандувач міжнародними коаліціями в Іраку й Афганістані генерал Девід Петреус заявив, що українці не змогли досягти того прориву, "на який усі сподівалися", у наступі влітку 2023 року через недостатні поставки Києву озброєння, насамперед американського

Про це він сказав на презентації книги "Конфлікт: еволюція ведення війни з 1945 року до України", співавтором якої він є, повідомляє російська служба BBC News.

"Були затримки з наданням українцям (військової техніки - ред.), наші танки тільки нещодавно дісталися них. Була затримка в прийнятті рішень по (танках Abrams - ред.), затримки зі схваленням танків Leopard, ми затримали рішення про касетні боєприпаси, які могли бути дуже корисні, системи ракет більшого радіуса дії для реактивних систем залпового вогню, і, нарешті, літаки західного зразка", - заявив генерал.

За його словами, у військовій доктрині говориться, що для прориву тієї оборони, яка була на півдні, потрібна була перевага в повітрі, а також багато іншого. Ми не дали цього українцям», - наголосив Петреус.

"Ми не дали цього українцям", - наголосив Петреус.

Він також зазначив помилки Заходу, які частково призвели до війни в Україні.

"Думаю, що одна з причин, чому Володимир Путін вирішив, що йому вдасться уникнути відповідальності за вторгнення в Україну, полягає в тому, що після окупації Криму ми не вжили достатніх заходів", - вважає ексглава ЦРУ.

  • Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що війна з Росією вступила в нову фазу. Крім цього, лідер держави задоволений, що ЗСУ не відступають перед російськими військами.
Україна
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ЗСУ
США
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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