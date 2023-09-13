Експершу ракетку світу дискваліфікували на 4 роки за допінг

Про це повідомляє Міжнародна агенція чесної гри в тенісі.

Халеп визнали винною у вживанні роксадустата та невідповідності біологічного паспорта. Румунка відмовилася визнавати провину та заявила, що оскаржуватиме рішення. Вона наполягає, що заборонений препарат потрапив до її організму з харчовими добавками.

31-річна Сімона Халеп була відсторонена від змагань у жовтні 2022 року. Цей термін буде зараховано до дискваліфікації, яка триватиме до жовтня 2026 року та фактично означає для румунки завершення кар'єри.

Хто така Сімона Халеп

Халеп стала першою ракеткою світу в жовтні 2017 року та лідирувала у рейтингу Жіночої тенісної асоціації впродовж 14 місяців.

Румунка є переможницею двох турнірів найпрестижнішої серії Grand Slam - Ролан Гаррос-2018 та Вімблдону-2019. Загалом вона виграла 24 турніри WTA. За кар'єру Сімона Халеп заробила $40 млн призових.