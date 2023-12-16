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Ексклюзив

Експерт Откидач розповів, чому революція у Венесуелі схожа на події в Білорусі, а Гуайдо - на Тихановську

16 грудня, 2023 субота
20:32
Світ Президент Венесуели Ніколас Мадуро готується до голосування на референдумі щодо прав Венесуели на потенційно багатий нафтою регіон Есекіба в Гайані, Каракас, Венесуела, 30.12.2023

Експерт з Латинської Америки аналітичного центру ADASTRA Олексій Откидач порівняв ситуації в Венесуелі та Білорусі, де народні протести не призвели до зміни влади

Про це він розповів у вечірньому етері Еспресо.

"Певною мірою ситуація у Венесуелі схожа з Білорусів, бо у Венесуелі відбулися масові заворушення, мільйон людей виходили на вулиці, блокували проспекти, протестували, кидали каміння, були сутички з поліцією. Тобто повноцінна громадянська активність, протистояння. У цей момент відбувся такий політичний умовно кажучи, розкол, був Мадуро, який контролював силовий апарат і голова парламенту Хуан Гуайдо, на якого покладали величезні надії і якого велика кількість сусідніх країн визнала, як легітимного президента Венесуели", - пояснює Откидач.

Проблема полягає, на думку експерта, в тому, що цей лідер опозиційного парламенту Хуан Гуайдо, який мав міжнародне визнання, в теорії міг би довести революцію до кінця, але він цим шансом не скористався: "Він не зміг конвертувати ці протести в якийсь політичний результат у Венесуелі".

Нині Гуайдо перебуває в еміграції, а у Венесуелі Ніколас Мадуро успішно придушив активістів, медіа та витіснив усіх опозиціонерів за межі країни: "Частина, яка залишилася так-сяк виживає, вона може себе прогодувати, не помирає з голоду, хоч і велика інфляція, але у них бракує от того запалу та енергії".

"Повертаючись до аналогії з Білоруссю, ситуація схожа дещо зі Світланою Тихановською, бо внаслідок перебігу подій на людину впало це лідерство і вона частково не була до цього готова - і Тихановська, і Гуайдо мігрували, й зараз перебувають за кордоном, намагаються переконати Західні країни, що треба підтримувати демократію у Венесуелі, підтримувати їхні політичні сили, але фактично впливу на ситуацію вони не мають ні соціальної, ні політичної - у Венесуелі й Білорусі відповідно. Тобто у людини не вистачило зв'язків, досвіду, характеру і багатьох факторів для того, щоб перетворитися на справжнього лідера Венесуели й довести цю справу до логічного завершення", - підсумував Откидач.

Довідково. Хуан Гуайдо став головою Національної асамблеї Венесуели 5 січня 2019 року і 23 січня 2019 року оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, заявивши, що Ніколас Мадуро є узурпатором влади. Його статус тимчасового президента був визнаний більшістю країн ЄС, США, Канадою, Бразилією та іншими державами, але не був визнаний Росією, Китаєм, Туреччиною, Іраном та іншими союзниками Мадуро.

З 5 січня 2020 року по 5 січня 2023 року його повноваження як голови Національної асамблеї і тимчасового президента були оскаржені Луїсом Паррою, якого підтримував Мадуро.

Новини
Білорусь
Венесуела
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