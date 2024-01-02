Експерт з авіації Романенко сказав, на скільки ще масованих атак росіянам вистачить потенціалу
Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко вважає, що у Росії ще є потенціал на три подібні масовані атаки
Таку думку він висловив у етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"У Росії ще є потенціал на три подібні масовані атаки. Станом на серпень росіяни мали близько 600 ракет, і це був недоторканний запас. Потім росіяни почали випуск ракет з темпом близько 120 ракет на місяць. Протягом 4 місяців противник не робив серйозних пусків і витрати у нього були мінімальні. На кінець 2023 року в росіян вже було понад 1000 ракет. За дві останні атаки ворог витратив 200 ракет. Тобто в них ще є десь 300 ракет до недоторканного запасу", - наголосив Романенко.
Експерт з авіації також додав, що росіяни ще планують виробляти ракети Х-50.
"Це дешевший варіант Х-101, він є простішим і примітивним. Але поки що застосування цих ракетних систем не було. Це звичайна крилата ракета, яка легко збивається навіть артилерійськими системами. Також росіяни готують кілька нових типів "шахедів". Вони є менш потужні, ніж ті, що наразі використовуються ворогом", - зазначив Романенко.
- У ніч на 29 грудня Росія запустила кілька груп "шахедів", які атакували Україну, а під ранок терористи запустили ракети. Окупанти вдарили по багатоповерхівках, навчальних закладах, торговельному центру та пологовому. Станом на вечір 1 січня відомо про ще 6 загиблих.
- Зранку 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки загинули та були поранені люди, зруйновано будинки.
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