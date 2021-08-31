Експерти пропонують збільшити інтервал між щепленнями, бо це збільшує ефективність вакцин

Про це йдеться в рекомендаціях НТГЕІ, передає Укрінформ.

"Подовження інтервалу між введенням доз вакцин проти COVID-19 забезпечує вищу імуногенність та вищу ефективність вакцин проти COVID-19 після отримання двох доз вакцин, які передбачені затвердженими схемами інструкції до використання вакцин", - заявляють експерти.

Згідно з науковими даними щодо ефективності вакцин проти Дельта-варіанту SARS-CoV-2, ефективність щеплення зростає з використанням схем вакцинації зі збільшенням інтервалу між введенням двох доз до максимального, який передбачений в інструкції для медичного застосування вакцин.

Наразі недоступні наукові дані щодо ефективності вакцин проти штаму "Дельта" з введенням доз вакцин з мінімальними інтервалами.

З огляду на те, що в Україні ще не досягнуто високих показників охоплення вакцинацією в пріоритетних групах, які зазнають високої захворюваності та тяжкого перебігу COVID-19, у поєднанні з можливим обмеженням в постачанні вакцин, експерти вважають за необхідне рекомендувати "зосередитися на досягненні високого рівня охоплення першою дозою у пріоритетних групах, а за рахунок подовження інтервалу між дозами продовжити до максимально можливого, який зазначено в інструкції для медичного застосування вакцин проти COVID-19". Зокрема, для препаратів Короновак, Комірнаті, Модерна такий інтервал становить 28 днів, для АстраЗенека - 12 тижнів (тобто 84 дні).