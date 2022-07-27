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Експорт українського зерна: показали мапу маршрутів морських караванів

27 липня, 2022 середа
23:48
Економіка експорт продовольства зерно порт

Одеська гідрографічна станція ODESA-NAVTEX опублікувала маршрути руху морських караванів, за допомогою яких вивозитимуть зерно з українських портів, згідно зі стамбульськими угодами

Про це у середу, 27 липня, повідомляє Думська.

За даними видання, у документі визначено два фарватери руху, місця формування караванів та перевірки суден.

Зокрема, вказано, що фарватери 200-метрової ширини відкриють вже сьогодні. На чолі караванів рухатимуться буксири під українськими прапорами. За інформацією ЗМІ, безпеку суден гарантуватимуть турецькі фрегати "Йилдирім" та "Фатіх".

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Екіпажі закликають бути особливо уважними, у тому числі через дрейфуючі міни.

Зазначають, що про терміни початку експорту зернових у тексті інформації немає.

  • 27 липня у Чорному морі відновили роботу порти Одеса, Чорноморськ і Південний.
  • У Стамбулі запрацював координаційний центр моніторингу зернових коридорів.
  • Нагадаємо, декілька днів тому Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір

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Новини
Україна
Одеса
зерно
експорт зерна
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