Експорт українського зерна: показали мапу маршрутів морських караванів
Одеська гідрографічна станція ODESA-NAVTEX опублікувала маршрути руху морських караванів, за допомогою яких вивозитимуть зерно з українських портів, згідно зі стамбульськими угодами
Про це у середу, 27 липня, повідомляє Думська.
За даними видання, у документі визначено два фарватери руху, місця формування караванів та перевірки суден.
Зокрема, вказано, що фарватери 200-метрової ширини відкриють вже сьогодні. На чолі караванів рухатимуться буксири під українськими прапорами. За інформацією ЗМІ, безпеку суден гарантуватимуть турецькі фрегати "Йилдирім" та "Фатіх".
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Екіпажі закликають бути особливо уважними, у тому числі через дрейфуючі міни.
Зазначають, що про терміни початку експорту зернових у тексті інформації немає.
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- У Стамбулі запрацював координаційний центр моніторингу зернових коридорів.
- Нагадаємо, декілька днів тому Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН підписали угоду щодо експорту зерна. Зі свого боку Росія підписала дзеркальний договір
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