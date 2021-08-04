Більше за минулорічний показник: експорт зернових упродовж місяця перевищив 3 млн тонн

Про це повідомляє пресслужба Міністерства агрополітики та продовольства України.



Зокрема, з 1 липня по 4 серпня 2021 року було експортовано 1 046 тис. тонн пшениці (на 623 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період 2020/2021 МР), 1 235 тис. тонн ячменю (на 170 тис. тонн більше), 4,8 тис. тонн жита (на 4,6 тис. тонн більше), 983 тис. тонн кукурудзи (на 485 тис. тонн більше). Також за цей період було експортовано 13,0 тис. тонн борошна (на 8,8 тис. тонн менше).



Відомо, що за 2020/2021 МР з України було експортовано 44,72 млн тонн зернових та зернобобових культур, зокрема: 16,64 млн тонн пшениці, 4,23 млн тонн ячменю, 18,4 тис. тонн жита, 23,08 млн тонн кукурудзи.

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