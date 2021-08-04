Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Економіка Більше за минулорічний показник: експорт зернових упродовж місяця перевищив 3 млн тонн

Більше за минулорічний показник: експорт зернових упродовж місяця перевищив 3 млн тонн

4 серпня, 2021 середа
14:10
Економіка зерно

Станом на 4 серпня експорт зернових та зернобобових у 2021/2022 маркетинговому році (МР, почався із 1 липня 2021 року) сягнув 3 281 тис. тонн, що на 42 тис. тонн більше, ніж за аналогічний період минулого року

Про це повідомляє пресслужба Міністерства агрополітики та продовольства України.

Зокрема, з 1 липня по 4 серпня 2021 року було експортовано 1 046 тис. тонн пшениці (на 623 тис. тонн менше, ніж за аналогічний період 2020/2021 МР), 1 235 тис. тонн ячменю (на 170 тис. тонн більше), 4,8 тис. тонн жита (на 4,6 тис. тонн більше), 983 тис. тонн кукурудзи (на 485 тис. тонн більше). Також за цей період було експортовано 13,0 тис. тонн борошна (на 8,8 тис. тонн менше).

Відомо, що за 2020/2021 МР з України було експортовано 44,72 млн тонн зернових та зернобобових культур, зокрема: 16,64 млн тонн пшениці, 4,23 млн тонн ячменю, 18,4 тис. тонн жита, 23,08 млн тонн кукурудзи.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
експорт
зерно
Читайте також:
Грицак
2 серпня, 2021 понедiлок
Чому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака
Рінат Ахметов
Автор Сергій Головньов
3 серпня, 2021 вiвторок
​​Як Ахметов "продавив" Зеленського і домігся високої ціни електроенергії
3 серпня, 2021 вiвторок
Ф'юрі перед третім боєм "налякав" Вайлдера своєю вагою
Київ
+16
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.81
    Купівля 26.81
    Продаж 27.04
  • EUR
    Купівля 31.7
    Продаж 32.06
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
4 серпня
15:31
У США внаслідок стрілянини поруч з Пентагоном загинув поліцейський
15:09
Ірина Коляденко (праворуч)
Олімпіада-2020: Коляденко виборола для України 11-ту медаль Ігор у Токіо
15:08
Ганна Маляр
Юристка Маляр стала заступницею міністра оборони з питань інформполітики
14:59
Марта Федіна та Анастасія Савчук
Олімпіада-2020: Українки Федіна та Савчук виграли історичну бронзу в артистичному плаванні
14:53
Талібан взяв відповідальність за напад на будинок в. о. міністра оборони Афганістану
14:42
Жан Беленюк
Беленюк приніс Україні перше золото Олімпійських ігор у Токіо
14:38
Кабмін
Уряд звільнив Геращенка з посади заступника очільника МВС, Найєма призначили заступником Кубракова
14:17
Зеленський доручив СБУ та МВС захистити всіх білорусів в Україні, які виступають проти режиму Лукашенка
14:16
У музей Степана Бандери на Прикарпатті передали особисту скриньку провідника ОУН
14:06
Парвіз Насібов
Олімпіада-2020: Борець Насібов приніс Україні друге срібло Ігор у Токіо
14:06
У Чехії зіткнулись два потяги
У Чехії зіткнулись два пасажирських потяги: є жертви
13:58
Сансусі
У знаменитому німецькому палаці Сансусі запустили україномовний аудіогід
13:53
Байден
Байден закликав піти у відставку губернатора Нью-Йорка через звинувачення в сексуальних домаганнях
13:46
Зеленський призначив Чауса головою Чернігівської ОДА
13:34
Чоловіку, який погрожував підірвати гранату в Кабміні, проведуть психологічну експертизу, - Монастирський
13:15
Вибух на шахті ШУ "Покровське": у лікарні в Краматорську помер третій гірник
13:15
Ростислав Кравець
Адвокат Чауса звинуватив українські спецслужби у катуванні його підзахисного
13:11
Лукашенко
Каїн і Авель. Як Лукашенко повісив на Зеленського нову “справу Шеремета”
13:09
кіберполіція
Викрадають гроші з банківських карток: кіберполіція попередила шахрайську схему "призових опитувань"
13:03
Заступнику загиблого в Києві засновника "Білоруського дому" Шишова Батуліну заборонили в'їзд в Україну
12:58
Анонс
Телеканал "Еспресо" покаже документальний фільм "Я був народжений не для війни"
12:58
Прикордонник
Судна, що заходять у води України з Білорусі, відстежуватимуть до Чорного моря, - Мінінфраструктури
12:56
Володимир Тищенко
Голова Івано-Франківського осередку "Голосу" вийшов з партії
12:41
ніж
У Києві поліція затримала чоловіка, який із ножем нападав на дітей
12:29
Розстріл Майдану
Екскомандиру харківського "Беркуту" оголосили підозру у розстрілах на Майдані та організації теракту
12:20
навчання десантників
На адмінкордоні з Кримом було проведено навчання десантників та резервістів
12:19
Яна Максимова
"Можна втратити не тільки свободу, а й життя": білоруська легкоатлетка Максимова вирішила не повертатись додому з-за кордону
12:07
Архиєпископи УГКЦ й ПЦУ відреагували на виступ "Batushka" на фестивалі "Файне місто"
12:06
На кордоні з Молдовою вилучили колекцію з 518 старовинних монет
11:58
учнівський квиток
У Києві батьки школярів можуть замовити електронний учнівський квиток онлайн
11:42
Афганістан вибух
В столиці охопленого війною Афганістану прогримів вибух під офісом спецслужби уряду
11:38
Оновлено
Чоловік із гранатою взяв в заручники людей в будівлі Кабміну, його затримали
11:11
Білоруські правозахисники заявляють, що затриманий режимом Лукашенка чоловік втік з "хімії" та залишив країну
10:48
В Оманській затоці невідомі викрали корабель та попрямували курсом до Ірану, а потім залишили судно, - британський флот
10:47
тисячолітній горн
На Львівщині на місці реконструкції дороги знайшли тисячолітній горн. Фото
10:46
вакцина AstraZeneca
Данія прислала Україні півмільйона доз вакцини Astrazeneca
10:41
Людмила Лузан (на передньому плані)
Олімпіада-2020: Українська веслувальниця вийшла до півфіналу з результатом, який зробив її фавориткою
10:26
тест covid
Дельта-штам COVID-19 виявили у 135 країнах світу
10:15
Марлон
Український арбітр заявив, що "Шахтар" мав догравати матч з "Генком" у меншості
10:06
американський флот
Наймасштабніші з часів "холодної війни": американський флот почав навчання
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV