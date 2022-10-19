Експрацівники "Медіа Групи Україна" отримали супутникову ліцензію на новий канал

Про це повідомляє "Детектор Медіа".

Таке рішення регулятор прийняв 19 жовтня, ліцензія діятиме протягом 10 років.

Раніше стало відомо, що колишні працівники "Медіа Групи Україна", куди раніше входив канал "Україна 24" заснували нове ТОВ "Ми - Україна". Бенефіціарним власником компанії та директором є блогер і політичний експерт Ігор Петренко. Наразі компанія орендує павільйон і мовить у прямому ефірі на YouTube.

"Детектор медіа" повідомляє, що до кінця війни канал мовитиме в інформаційному форматі, а надалі планує додавати розважальний контент. Також відомо, що у проєкті працюватимуть колишні журналісти "України 24".

"Команда не хотіла розходитись, ми згуртувались і вирішили створити свою компанію. Це всі ті люди, які працювали в "Україна 24", вони працювали на національний марафон. Кожен зробив свій внесок у компанію. Засновники вкладались у стартовий капітал. Ведучі викупали одяг, журналісти - ноутбуки. Оператори купували техніку, яка розпродавалась у медіагрупі. Це компанія колективу", - сказав генеральний продюсер каналу Юрій Сугак.

За словами Сугака, медійників підтримав Ігор Петренко, який зараз веде напрямок взаємодії з міжнародними компаніями та фондами щодо пошуку грантів. Також канал звернувся по допомогу до державних та комерційних компаній та розраховує на монетизацію на ютубі та продажі прямої реклами.

21 липня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії телеканалів "Медіа Групи Україна".

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