Нацрада анулювала ліцензії телеканалів "Медіа Групи Україна"
Національна рада з питань телебачення та радіомовлення анулювала ліцензії телеканалів "Медіа Групи Україна" на засіданні 21 липня
Про це повідомили на засіданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.
На засіданні 21 липня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проголосувала за анулювання ліцензії на телемовлення "Медіа Групи Україна" та окремих регіональних телеканалів із Запоріжжя та Маріуполя, які були пов'язані з Рінатом Ахметовим.
"Таким чином, величезний медійний бізнес вважаємо закритим. Завтра буде опубліковане наше рішення, від завтра ці ліцензії втрачають чинність. Тобто ці компанії, хто не відключений, ще працюють у марафоні сьогодні. Така ситуація, здається, відбувається вперше за нашу історію... Дуже вдячні всім журналістам, редакторам... Хочеться вірити, що всі колеги знайдуть собі місце роботи", - оголосили на засіданні.
- Після закриття "Медіа Групи Україна" Ріната Ахметова 4 тис. людей опиняться на вулиці.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.86
Купівля 36.86Продаж 37.96
-
EUR
Купівля 36.98Продаж 38.38
- Актуальне
- Важливе