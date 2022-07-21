Про це повідомили на засіданні Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

На засіданні 21 липня Національна рада з питань телебачення та радіомовлення проголосувала за анулювання ліцензії на телемовлення "Медіа Групи Україна" та окремих регіональних телеканалів із Запоріжжя та Маріуполя, які були пов'язані з Рінатом Ахметовим.

"Таким чином, величезний медійний бізнес вважаємо закритим. Завтра буде опубліковане наше рішення, від завтра ці ліцензії втрачають чинність. Тобто ці компанії, хто не відключений, ще працюють у марафоні сьогодні. Така ситуація, здається, відбувається вперше за нашу історію... Дуже вдячні всім журналістам, редакторам... Хочеться вірити, що всі колеги знайдуть собі місце роботи", - оголосили на засіданні.

Після закриття "Медіа Групи Україна" Ріната Ахметова 4 тис. людей опиняться на вулиці.

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