Про це Блер заявив під час лекції, яку було організовано британсько-американським Фондом Дітчлі.

За його словами, війна РФ проти України призведе до найбільших геополітичних змін у світі, але в них головну роль буде відігравати Китай, а не Росія.

"Найбільші геополітичні зміни у цьому столітті спровокує Китай, а не Росія. Наближається кінець західного домінування у політиці та економіці. Світ стане щонайменше біполярним, можливо багатополярним",— сказав Блер, який обіймав посаду прем'єра Британії у 1997 - 2007 роках.

Він наголосив, що Китай вже є другою за силою наддержавою у світі, він зрівнявся зі США у багатьох технологічних галузях. У ньому проживає 1,3 млрд осіб, що більше, ніж населення Європи та Північної Америки.

"Це давня цивілізація, одна з найвидатніших культур, а люди стають все більш освіченими та заможними. Так що місце Китаю як наддержави є природним і виправданим. Це не Радянський Союз", - пояснив Блер та додав, що союзниками КНР можуть стати Іран та Росія.

Він підкреслив, що за діями російського диктатора Володимира Путіна в Україні уважно стежать у Пекіні, де не приховують свого бажання поглинути Тайвань.

"Я не кажу, що найближчим часом Китай спробує отримати Тайвань силою. Однак, ми більше не можемо вибудовувати свою політику на впевненості в тому, що він не спробує", - попередив Блер.

16 липня Wall Street Journal повідомив, що китайські компанії продають РФ товари, необхідні їй для продовження війни в Україні.

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