Експрем'єр Британії Блер попередив про геополітичні зміни, які стануться через війну РФ проти України
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер прогнозує, що після війни РФ проти України світ більше не буде однополярним, а Китай кине виклик західній цивілізації
Про це Блер заявив під час лекції, яку було організовано британсько-американським Фондом Дітчлі.
За його словами, війна РФ проти України призведе до найбільших геополітичних змін у світі, але в них головну роль буде відігравати Китай, а не Росія.
"Найбільші геополітичні зміни у цьому столітті спровокує Китай, а не Росія. Наближається кінець західного домінування у політиці та економіці. Світ стане щонайменше біполярним, можливо багатополярним",— сказав Блер, який обіймав посаду прем'єра Британії у 1997 - 2007 роках.
Він наголосив, що Китай вже є другою за силою наддержавою у світі, він зрівнявся зі США у багатьох технологічних галузях. У ньому проживає 1,3 млрд осіб, що більше, ніж населення Європи та Північної Америки.
"Це давня цивілізація, одна з найвидатніших культур, а люди стають все більш освіченими та заможними. Так що місце Китаю як наддержави є природним і виправданим. Це не Радянський Союз", - пояснив Блер та додав, що союзниками КНР можуть стати Іран та Росія.
Він підкреслив, що за діями російського диктатора Володимира Путіна в Україні уважно стежать у Пекіні, де не приховують свого бажання поглинути Тайвань.
"Я не кажу, що найближчим часом Китай спробує отримати Тайвань силою. Однак, ми більше не можемо вибудовувати свою політику на впевненості в тому, що він не спробує", - попередив Блер.
- 16 липня Wall Street Journal повідомив, що китайські компанії продають РФ товари, необхідні їй для продовження війни в Україні.
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