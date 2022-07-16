Китайські фірми продають РФ товари, необхідні їй для продовження війни в Україні, - Wall Street Journal
З початку повномасштабного вторгнення китайський експорт до РФ значно зріс. Китай, попри свої заяви про нейтральність, продає Росії товари, які необхідні їй для продовження війни.
Про це пише The Wall Street Journal.
Дані китайської митниці вказують на те, що за перші п’ять місяців 2022 року постачання мікросхем з КНР до Росії зросли більш ніж удвічі - до приблизно $50 мільйонів, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Значно зріс експорт друкованих плат, а експорт оксиду алюмінію у 400 разів перевищив показники минулого року.
Відомо, що оксид алюмінію важливий елемент у виробництві зброї та аерокосмічній промисловості.
Раніше Китай заявляв, що не продає зброю Росії й загальний експорт до РФ суттєво впав у цьому році. Офіційний Пекін заявляє про нейтральність щодо російської війни.
"Ми бачили заяви КНР про нейтралітет Китаю, але його поведінка, його риторика та дії вказують, що це щось інше. Вони все ще інвестують у тісні стосунки з Росією", - Сказав речник Держдепу Нед Прайс.
- 22 червня координатор з питань стратегічних комунікацій США Джон Кірбі наголосив, що Китай продовжує співпрацю з РФ, попри війну в Україні. За словами Кірбі, закупівля російської нафти у великих обсягах є ще одним прикладом зростального співробітництва між Китаєм та РФ.
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