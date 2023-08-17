Про це він сказав в інтерв'ю Le Figaro.

За його словами, відвоювати Крим ЗСУ не зможуть.

"Коли йдеться про цю територію, яка була російською до 1954 року і де більшість населення завжди відчувала себе росіянами, я вважаю, що будь-яке повернення до того, як було раніше, є ілюзією", — сказав Саркозі.

Експрезидент Франції запропонував провести в окупованому Криму та на "спірних територіях" іще один референдум, під контролем міжнародної спільноти. Він заявив, що якщо Україні не вдасться повністю звільнити від росіян ці землі, то вибір буде між "замороженим конфліктом, який неминуче призведе до нового гарячого конфлікту", та "референдумами".

На думку Саркозі, Україні "не місце в ЄС або НАТО", вона має залишатися нейтральною.

Реакція України

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав заяву Саркозі співучастю в злочині.

"Фантастична злочинна логіка експрезидента Франції Ніколя Саркозі, у якій він виправдовує загарбницькі війни Росії, знову оголила одну з фундаментальних причин сьогоднішньої війни. Саме заохочення лідерами західних країн злочинних планів Путіна щодо захоплення чужих земель у 2008-му та особливо у 2014 році сприяло початку повномасштабної агресії у Європі й масовому вбивству українців. Заохочення Саркозі – це безпосередня співучасть у багаторічному злочині", - наголосив він.

Подоляк підкреслив, що немає ніяких "спірних" або "нових" територій Росії.

"Не можна торгувати чужими територіями, тому що ти боїшся когось або тому, що ти товаришуєш зі злочинцями. Крим і Донбас – безумовна територія України. І, відповідно, єдиний спосіб реально зупинити війну – це повернення на ці території міжнародного права", - сказав радник керівника ОП.