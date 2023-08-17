Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Україна Експрезидент Франції Саркозі закликав Україну забути про окуповані РФ території. В ОП назвали його заяву співучастю в злочині

Експрезидент Франції Саркозі закликав Україну забути про окуповані РФ території. В ОП назвали його заяву співучастю в злочині

17 серпня, 2023 четвер
15:17
Україна Ніколя Саркозі

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі закликав Україну забути про окуповані Росією території, назвавши спроби звільнення Криму ілюзією

Про це він сказав в інтерв'ю Le Figaro.

За його словами, відвоювати Крим ЗСУ не зможуть.

"Коли йдеться про цю територію, яка була російською до 1954 року і де більшість населення завжди відчувала себе росіянами, я вважаю, що будь-яке повернення до того, як було раніше, є ілюзією", — сказав Саркозі.

Експрезидент Франції запропонував провести в окупованому Криму та на "спірних територіях" іще один референдум, під контролем міжнародної спільноти. Він заявив, що якщо Україні не вдасться повністю звільнити від росіян ці землі, то вибір буде між "замороженим конфліктом, який неминуче призведе до нового гарячого конфлікту", та "референдумами".

На думку Саркозі, Україні "не місце в ЄС або НАТО", вона має залишатися нейтральною.

Реакція України

Радник керівника ОП Михайло Подоляк назвав заяву Саркозі співучастю в злочині.

"Фантастична злочинна логіка експрезидента Франції Ніколя Саркозі, у якій він виправдовує загарбницькі війни Росії, знову оголила одну з фундаментальних причин сьогоднішньої війни. Саме заохочення лідерами західних країн злочинних планів Путіна щодо захоплення чужих земель у 2008-му та особливо у 2014 році сприяло початку повномасштабної агресії у Європі й масовому вбивству українців. Заохочення Саркозі – це безпосередня співучасть у багаторічному злочині", - наголосив він.

Подоляк підкреслив, що немає ніяких "спірних" або "нових" територій Росії.

"Не можна торгувати чужими територіями, тому що ти боїшся когось або тому, що ти товаришуєш зі злочинцями. Крим і Донбас – безумовна територія України. І, відповідно, єдиний спосіб реально зупинити війну – це повернення на ці території міжнародного права", - сказав радник керівника ОП.

  • У Франції Саркозі засуджено у справі про корупцію. Йому дали два роки умовно, а ще рік політик відбуватиме під домашнім арештом з електронним браслетом.

Новини
Франція
Війна з Росією
Михайло Подоляк
Читайте також:
Богдан Буткевич
15 серпня, 2023 вiвторок
Жодних "не на часі" більше не існує, пакт про ненапад між суспільством та владою скінчився, - журналіст Буткевич
свічка_скорбота
16 серпня, 2023 середа
На фронті загинув брат футболіста "Динамо" 
17 серпня, 2023 четвер
"Цікаво, що буде": на Арестовича подали заяву в СБУ через висловлювання, що українці "розлюднили окупантів" 
Київ
+29°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.28
    Купівля 37.28
    Продаж 38.07
  • EUR
    Купівля 40.75
    Продаж 41.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
17 серпня
16:38
безробіття
В Україні офіційно зареєстровано понад 112 тис. безробітних: де найбільше вакансій
16:36
СБУ затримала двох фанатів "русского міра" на Дніпропетровщині
16:33
Ексклюзив
Прорив основної лінії оборони противника: полковник запасу ЗСУ розповів про підготовчий етап
16:26
авіакомпанія, Россия, Росія, РФ, транспорт
Диспечери Естонії та Фінляндії дозволили проліт літаків РФ над своєю територію, попри санкції
16:24
Ольга Стефанішина
Україна не зможе виконати 7 рекомендацій ЄС до жовтня, це зміни, що запроваджуються роками, - Стефанішина
16:17
Швеція
Швеція погодила надання Україні нового пакета військової допомоги на 314 млн євро
16:07
військком
Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних військкомів
16:04
OPINION
Юрій Бутусов
Ціна безладу – десятки тисяч життів...
15:52
Сергій Бубка
Бубка покинув Міжнародну федерацію легкої атлетики, в якій пробув 22 роки
15:46
Ексклюзив
поранення військових
У Харківській облраді повідомили про жахливе харчування поранених бійців у цивільних лікарнях
15:45
На Київщині затримали наркоторговців, у яких вилучили рекордні 20 тонн "товару"
15:30
Леонід Пасічник
В Україні судитимуть ватажка "ЛНР" Пасічника
15:24
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
15:23
Столтенберг заявив, що партнери на крок ближче до того, щоб надати Україні винищувачі F-16
14:55
Єнс Столтенберг
Столтенберг заявив, що рішення щодо переговорів із РФ прийматиме виключно Україна
14:44
Оновлено
Азов Азовсталь
Знову в бій: легендарна бригада спеціального призначення "Азов" повернулася на фронт
14:22
російський вертоліт Ка-52 "Алігатор"
Російські гелікоптери Ка-52 містять компоненти з країн Заходу та Азії, - Єрмак
14:17
система ППО IRIS-T
Пускові ЗРК IRIS-T та димові боєприпаси: Німеччина надала черговий пакет допомоги Україні
14:11
Кубок України
Кубок України: відбулося жеребкування 1/16 фіналу
14:05
OPINION
Дана Ярова
"Культовий серіал" постачальників і Міноборони: урядовці отримали "дорожну мапу"
14:04
В Україні триматиметься суха та сонячна погода: прогноз на 18 серпня від Наталки Діденко
14:03
пігулки
Українки просять уряд дозволити продаж засобів екстреної контрацепції без рецепта
13:51
біопринтер
У Франції хірурги надрукували ніс на 3D-принтері для жінки, яка хворіє на рак
13:48
Олександр Дубінський
Нардеп Дубінський стверджує, що СБУ вже тиждень не може знайти для нього електронний браслет
13:44
Литва Латвія Естонія
Литва, Латвія та Естонія приєдналися до декларації G7 про гарантії безпеки для України
13:33
потяг_Укрзалізниця
У Перемишлі ремонтуватимуть шляхи: Укрзалізниця оголосила про зміни у розкладі
13:30
укриття
У Києві на ремонт та створення укриттів у закладах освіти виділили понад 500 млн грн
13:29
Дмитро Кулеба
Кулеба пояснив, чому Росію запросили на саміт G20, а Україну – ні
13:26
хасиди Умань
Понад 30 тисяч хасидів хочуть приїхати до Умані на святкування Рош га-Шана
13:10
електроенергія
Україна брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії через новий рекорд споживання
12:51
Суд в ДНР осудил украинских морпехов
У "ДНР" двох українських морпіхів "засудили" до 22 років суворого режиму
12:51
Робота з відновлення електропостачання Херсон
На Дніпропетровщині через російські обстріли знеструмлено 20 населених пунктів
12:47
Ексклюзив
Судно Joseph Schulte
Знайдено безпечний шлях. Що каже експерт про вихід першого судна з Одеси "тимчасовим коридором"
12:26
Скотт Пілігрим готовий до битви
На Netflix з'явився перший тизер аніме-серіалу про Скотта Пілігрима
12:25
СБУ оголосила підозру блогерці, яка під час акцій у Києво-Печерській лаврі провокувала сутички і релігійну ворожнечу
12:10
У Єкатеринбурзі горить будівля льодової арени
У Єкатеринбурзі в РФ горить будівля льодової арени: евакуювали 200 людей
12:10
На фото: Володимир Зеленський
Зеленський провів селектор та заслухав доповідь розвідки про тактичні й стратегічні плани ворога
12:10
Лукашенко
"Ми абсолютні прихильники територіальної цілісності": Лукашенко заявив, що Білорусь та Китай мають однакове бачення світоустрою
12:00
OPINION
Марк Діксон
Не Bacardi, а справжня баракуда
11:55
депортація дітей з окупованих теріторій в Росію
Окупанти вивезли з ТОТ на "оздоровлення" до Росії ще 450 дітей, старшокласників агітують вступати до тамтешніх вишів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV