Експрезидент Казахстану Назарбаєв переніс операцію на серці

Про це повідомив прессекретар Назарбаєва Айдос Укібай, цитує KazTag.

Він зазначив, що зараз експрезидент Казахстану перебуває в задовільному стані. Операція, за його словами, проходила в Національному науковому кардіохірургічному центрі під керівництвом відомого кардіохірурга Ю. Пя.

"Нурсултан Назарбаєв переніс операцію на серці. Операція пройшла успішно. Загрози життю першого президента немає. Зараз він перебуває під наглядом", - сказав Укібай.

Раніше видання KazTag повідомляло, що Назарбаєва госпіталізували до однієї з клінік Астани. Там йому проводили комплексне обстеження серця. Тоді ж з'явилася інформація про те, що Назарбаєву робитимуть операцію.

11 січня Конституційний суд Казахстану позбавив колишнього голову держави Нурсултана Назарбаєва привілеїв.