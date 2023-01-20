Експрезидент Казахстану Назарбаєв переніс операцію на серці
Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв у п'ятницю, 20 січня, переніс операцію на серці
Про це повідомив прессекретар Назарбаєва Айдос Укібай, цитує KazTag.
Він зазначив, що зараз експрезидент Казахстану перебуває в задовільному стані. Операція, за його словами, проходила в Національному науковому кардіохірургічному центрі під керівництвом відомого кардіохірурга Ю. Пя.
"Нурсултан Назарбаєв переніс операцію на серці. Операція пройшла успішно. Загрози життю першого президента немає. Зараз він перебуває під наглядом", - сказав Укібай.
Раніше видання KazTag повідомляло, що Назарбаєва госпіталізували до однієї з клінік Астани. Там йому проводили комплексне обстеження серця. Тоді ж з'явилася інформація про те, що Назарбаєву робитимуть операцію.
- 11 січня Конституційний суд Казахстану позбавив колишнього голову держави Нурсултана Назарбаєва привілеїв.
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