Про це повідомляє CNN.

Джордж Буш проведе публічну розмову Володимиром Зеленським 16 листопада, щоб підкреслити важливість продовження США підтримки України у війні проти Росії.

Захід відбудеться в Далласі та буде відкритим для громадськості. Він відбувається на тлі питань щодо готовності Республіканської партії підтримувати Україну.

"Україна перебуває на передовій у боротьбі за свободу і демократію. Поки ми говоримо, її буквально атакують, і життєво важливо, щоб Сполучені Штати надали допомогу, військову та будь-яку іншу, щоб допомогти Україні захистити себе. Президент Буш вірить у підтримку України", — сказав директор з глобальної політики Інституту Джорджа Буша Девід Крамер.

Подія "Боротьба за свободу" відбудеться в середу в партнерстві з Freedom House і Національним фондом демократії в президентському центрі Джорджа Буша.

14 вересня лідер Республіканської партії США Мітч Макконнелл закликав надати Україні ракети ATACMS, великі безпілотники та танки.

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