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Війна з Росією: хроніка
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Головна Світ Експрезидент США Буш проведе публічну розмову із Зеленським, аби засвідчити підтримку республіканцями України

Експрезидент США Буш проведе публічну розмову із Зеленським, аби засвідчити підтримку республіканцями України

12 листопада, 2022 субота
06:57
Світ Джордж Буш

Колишній очільник Білого дому Джордж Буш проведе публічну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, аби засвідчити йому подальшу підтримку Республіканської партії у війні проти Росії

Про це повідомляє CNN

Джордж Буш проведе публічну розмову Володимиром Зеленським 16 листопада, щоб підкреслити важливість продовження США підтримки України у війні проти Росії.

Захід відбудеться в Далласі та буде відкритим для громадськості. Він відбувається на тлі питань щодо готовності Республіканської партії підтримувати Україну.

"Україна перебуває на передовій у боротьбі за свободу і демократію. Поки ми говоримо, її буквально атакують, і життєво важливо, щоб Сполучені Штати надали допомогу, військову та будь-яку іншу, щоб допомогти Україні захистити себе. Президент Буш вірить у підтримку України", — сказав директор з глобальної політики Інституту Джорджа Буша Девід Крамер. 

Подія "Боротьба за свободу" відбудеться в середу в партнерстві з Freedom House і Національним фондом демократії в президентському центрі Джорджа Буша.

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