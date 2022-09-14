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Українцям потрібні ATACMS, великі дрони та танки, — лідер Республіканської партії США

14 вересня, 2022 середа
23:36
війна з Росією Мітч МакКоннелл

Лідер Республіканської партії США Мітч МакКоннелл закликав дати Україні ATACMS, великі безпілотники та танки

Про це Макконнел заявив 14 вересня у Сенаті.

Сенатор США підкреслив, що українські війська "творять чудеса" із західним обладнанням – вони швидко освоїли такі передові системи, як HIMARS, Javelin та Stinger.

"Українцям потрібно більше зброї, ніж те, що ми їм даємо. Їм потрібно почати отримувати її швидше, а також їм потрібні нові можливості, такі як ракети дальньої дії ATACMS, великі дрони та танки", – заявив МакКоннелл.

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Він уточнив, що Західна Європа також мусить долучитися до допомоги Україні, прискоривши та збільшити обсяг свого внеску.

Лідер республіканців закликав розширити американські можливості з виробництва критично важливих боєприпасів та систем.

  • Подоляк назвав перелік зброї, необхідної Україні для швидкої перемоги над Росією.
  • 14 вересня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що контрнаступом України розпочалася нова фаза війни, а Кремль веде безнадійну битву на тлі санкційного тиску з боку Заходу, що надалі триватиме.
  • Ексмаршал ВПС Великої Британії Едвард Стрингер вважає, що все закінчиться до Різдва, але зараз, можливо, станеться крах російських збройних сил.
  • Генштаб ЗСУ у зведенні за 14 вересня повідомляє, що російський агресор намагається врятувати свої засоби ППО та евакуює воєнну техніку вглиб окупованих територій та з України.

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