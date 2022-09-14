Українцям потрібні ATACMS, великі дрони та танки, — лідер Республіканської партії США
Лідер Республіканської партії США Мітч МакКоннелл закликав дати Україні ATACMS, великі безпілотники та танки
Про це Макконнел заявив 14 вересня у Сенаті.
Сенатор США підкреслив, що українські війська "творять чудеса" із західним обладнанням – вони швидко освоїли такі передові системи, як HIMARS, Javelin та Stinger.
"Українцям потрібно більше зброї, ніж те, що ми їм даємо. Їм потрібно почати отримувати її швидше, а також їм потрібні нові можливості, такі як ракети дальньої дії ATACMS, великі дрони та танки", – заявив МакКоннелл.
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Він уточнив, що Західна Європа також мусить долучитися до допомоги Україні, прискоривши та збільшити обсяг свого внеску.
Лідер республіканців закликав розширити американські можливості з виробництва критично важливих боєприпасів та систем.
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