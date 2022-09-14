Про це Макконнел заявив 14 вересня у Сенаті.

Сенатор США підкреслив, що українські війська "творять чудеса" із західним обладнанням – вони швидко освоїли такі передові системи, як HIMARS, Javelin та Stinger.

"Українцям потрібно більше зброї, ніж те, що ми їм даємо. Їм потрібно почати отримувати її швидше, а також їм потрібні нові можливості, такі як ракети дальньої дії ATACMS, великі дрони та танки", – заявив МакКоннелл.

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Він уточнив, що Західна Європа також мусить долучитися до допомоги Україні, прискоривши та збільшити обсяг свого внеску.

Лідер республіканців закликав розширити американські можливості з виробництва критично важливих боєприпасів та систем.

Подоляк назвав перелік зброї, необхідної Україні для швидкої перемоги над Росією.

14 вересня глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що контрнаступом України розпочалася нова фаза війни, а Кремль веде безнадійну битву на тлі санкційного тиску з боку Заходу, що надалі триватиме.

Ексмаршал ВПС Великої Британії Едвард Стрингер вважає, що все закінчиться до Різдва, але зараз, можливо, станеться крах російських збройних сил.

Генштаб ЗСУ у зведенні за 14 вересня повідомляє, що російський агресор намагається врятувати свої засоби ППО та евакуює воєнну техніку вглиб окупованих територій та з України.