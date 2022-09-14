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Аналітика

Перша гвардійська танкова армія, яка мала наступати від Москви до Ла-Маншу, накивала п'ятами від Ізюма. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
14 вересня, 2022 середа
22:18
Статті Сергій Згурець

На Харківщині підрозділи ЗСУ вийшли на державний кордон до річки Оскіл, у ворога немає можливості створити лінію оборони по водній перешкоді

Успіхи ЗСУ на Харківщині

Триває світове відлуння від блискавичного наступу ЗСУ на Харківщині. Успіху сприяло кілька чинників - це незламна наполегливість ЗСУ, якість планування операції разом з американськими та британськими партнерами, розвідка та ефективне використання обмеженої кількості західної зброї. Угруповання противника на Харківщині розгромлено, 15 БТГ (батальйонно-тактична група - ред.), які діяли у цій зоні й те, що від них залишилося, втікло до РФ, а частина перебазовується на Донеччину. А перша гвардійська танкова армія, яка мала наступати від Москви до Ла-Маншу, накивала п‘ятами від Ізюма. На Харківщині наші підрозділи вийшли на державний кордон до річки Оскіл, у ворога немає можливості створити лінію оборони по водній перешкоді. Є просування наших військ до Лимана і Ямполю, відповідно, у противника будуть проблеми з утриманням цих населених пунктів. Ситуація у цій зоні й далі залишається динамічною.

Ситуація на Донеччині

Скоріш за все, наші військові витіснятимуть росіян з заходу на схід, з боку Лимана на Сватове. Зачистка Сватівського плацдарму відбуватиметься залежно від поставлених командуванням завдань. Попередній задум ворога — забезпечити своє просування від Ізюма на Слов’янськ і Краматорськ, а далі на південь — вже унеможливлений. Тепер загроза на Донеччині є з боку Бахмута та Донецька. З одного боку це начебто спрощує нашу оборону, але це в теорії, бо на практиці у зоні Бахмута та Донецька ворог вдається до спроб протискатися вперед, використовуючи відому тактику переваги в артилерії, яка досі у противника на цій ділянці зберігається.

Бахмутський відрізок

На південь від Бахмута ворожі підрозділи намагаються просуватися від населеного пункту Кодема, аби перерізати трасу на Бахмут. Також, як і раніше, гаряче навколо Донецька.

Авдіївський напрямок

Бої тривають на стику Первомайського та Пісок, а на південь від Мар'янки ворог користується перевагою в артилерії, що впливає на загальну картину бойових дій.

Херсонська ділянка фронту

Зараз там тривають бої на суходолі з використанням далекобійних засобів враження. Сили оборони України встановили вогневий контроль майже над всією територією Херсонщини. Керівниця пресцентру ОК "Південь" повідомила про те, що контрнаступ на Півдні продовжується, але наступ йде повільно, і думаю, що це логічно. У ворога є укріплені лінії оборони й зараз немає потреби забезпечувати активні штурмові дії.

Тактика виснаження з використанням далекобійних систем залишається у силі, як найбільш ефективний аргумент впливу на противника. ОК "Південь" стверджують, що ми продовжуємо нашу бойову роботу, але про перемоги говорити поки що рано, потрібно закріпитися у населених пунктах.

Про зброю РФ

Наступ на Харківщині спричинив катастрофічні втрати ворога, як у живій силі, так і у техніці. Від початку нашого контрнаступу російська армія під час втечі втратила понад 400 одиниць військової техніки, з неї половина - 237 одиниць — стали українськими трофеями та допоможуть бити окупанта. На тлі втрат у техніці та озброєнні, Росія намагається шукати будь-які варіанти їхньої компенсації й використовує спроби міжнародної взаємодії з країнами, які можуть допомогти в цьому. Таких міжнародних помічників Росії можна порахувати на пальцях однієї руки. Британська розвідка заявила, що Росія все частіше закуповує зброю в інших держав, на які поширюються жорсткі санкції, таких як Іран і Північна Корея, оскільки власні запаси вичерпуються. 

За військовою допомогою спочатку Росія зверталася до Китаю, з цим нічого не вийшло. Потім були намагання закупити боєприпаси у Північної Кореї, про що неодноразово повідомлялося, але поки немає тому підтверджень, що ці оборудки вдаються. Тому Росія використовує запаси боєприпасів, які вичерпуються. Також РФ використовує арсенали Білорусі. Головне управляння розвідки повідомило про те, що Росія звернулася до Міністерства оборони Республіки Таджикистан, аби там отримати боєприпаси до РСЗВ, а також закупити боєприпаси до систем "Піон" і двигуни до БМП. Стан з арсеналом російської армії є критичним.

Є випадки, коли Росія отримує певні зразки озброєння закордонних партнерів РФ, зокрема йдеться про Іран. 13 вересня українські військові повідомили, що неподалік Куп’янська, де тривав успішний наступ ЗСУ, було збито новий БпЛА. Мова йде про дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. Рашисти намагалися замаскувати цей іранський безпілотник шляхом нанесення написів на крила з назвою "Герань-2", проте форма уламків крила каже, що це і є іранський БпЛА. Цей зразок озброєння є бражуючим боєприпасом, який знищує цілі на певній відстані, але дані потребують уточнення.

Найбільш поширений російський БпЛА "Орлан-10", який після втечі росіян з Харківщини, був залишений майже в неушкодженому стані, як і низка інших зразків трофейної техніки.

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Сергій Згурець
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