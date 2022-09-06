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Головна війна з Росією "Ознаки відчаю": через санкції Кремль скуповує артилерійські снаряди у КНДР, - розвідка США

"Ознаки відчаю": через санкції Кремль скуповує артилерійські снаряди у КНДР, - розвідка США

6 вересня, 2022 вiвторок
10:08
війна з Росією

Купівля Москвою мільйонів снарядів і ракет у Північної Кореї є ознакою того, що глобальні санкції перешкоджають постачанню російських військових

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на військову розвідку США.

Там зазначають, що згідно з нещодавно розсекреченими даними американської розвідки, Росія купує мільйони артилерійських снарядів і ракет у Північної Кореї, що свідчить про те, що глобальні санкції серйозно обмежили її ланцюжки поставок і змусили Москву звернутися до держав-ізгоїв за військовими поставками.

Це сталося через кілька днів після того, як Росія отримала перші поставки безпілотників іранського виробництва, деякі з яких, за словами американських чиновників, мали механічні проблеми. Представники уряду США заявили, що рішення Росії звернутися до Ірану, а тепер і до Північної Кореї, є ознакою того, що санкції та експортний контроль, запроваджені Сполученими Штатами та Європою, заважають Москві отримувати постачання для своєї армії.

Сполучені Штати надали небагато деталей із розсекречених розвідданих про точне озброєння, час або розмір партії, і поки немає можливості незалежно перевірити продаж. Офіційний представник США сказав, що, окрім ракет малої дальності та артилерійських снарядів, очікується, що Росія намагатиметься придбати додаткове північнокорейське обладнання надалі. 

"Кремль має бути стривожений тим, що йому взагалі доводиться щось купувати у Північної Кореї", — сказав Мейсон Кларк, який очолює російську групу в Інституті вивчення війни.

Оскільки більшість країн обережно йдуть перед лицем американського тиску, Росія зосередила свою угоду на Ірані та Північній Кореї.

Хоча стан північнокорейських артилерійських снарядів не ясний, країна має значні запаси боєприпасів.

І Іран, і Північна Корея значною мірою відрізані від міжнародної торгівлі завдяки американським і міжнародним санкціям, а це означає, що жодна країна не має чого втратити. Будь-яка угода про купівлю зброї у Північної Кореї буде порушенням резолюцій ООН, спрямованих на стримування розповсюдження зброї з Пхеньяна.

Однак незрозуміло, наскільки закупівлі в Північній Кореї пов’язані з експортним контролем. У 152-міліметровому артилерійському снаряді чи ракеті типу "Катюша", які виробляє Північна Корея, немає нічого високотехнологічного, сказав Фредерік В. Каган, військовий експерт з American Enterprise Institute.

Офіційний представник США сказав, що нова угода з Північною Кореєю свідчить про ознаки відчаю у Москві. Каган сказав, що звернення до Північної Кореї є ознакою того, що Росія, здається, не в змозі виробляти найпростіший матеріал, необхідний для ведення війни.

"Єдина причина, по якій Кремль повинен купувати артилерійські снаряди чи ракети у Північної Кореї чи будь-кого іншого, полягає в тому, що Путін не хотів або не міг мобілізувати російську економіку для війни навіть на найпростішому рівні", — сказав пан Каган.

Обмеження ланцюжка військових поставок Росії є центральною частиною американської стратегії послаблення Москви з метою перешкодити як її військовим зусиллям в Україні, так і її майбутній здатності загрожувати своїм сусідам.

Розкриття інформації про те, що Росія потребує більше артилерійських боєприпасів, є ознакою того, що проблеми з постачанням Москви, ймовірно, глибші, ніж просто компоненти високого класу для передових танків чи високоточних ракет. Якщо Росія шукає більше артилерійських снарядів від Північної Кореї, вона стикається з дефіцитом або може отримати такий у майбутньому, а її промислова база намагається задовольнити військові потреби війни.

"Це дуже ймовірно ознака масштабного провалу російського військово-промислового комплексу, який, ймовірно, має глибоке коріння та дуже серйозні наслідки для російських збройних сил", – сказав Каган.

  • Нагадаємо, Північна Корея 17 серпня провела випробування двох крилатих ракет, запустивши їх у бік Жовтого моря

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