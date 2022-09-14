Морально-психологічний стан окупантів падає, їм залишається здатися, - Гуменюк про ситуацію на Півдні
Рашисти не мають можливості провести псевдореферендуми, а морально-психологічний стан - падає. У ЗСУ пропонують окупантам здаватися у полон
Про це заявила на брифінгу начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.
"Морально-психологічний дух їхніх підрозділів підірваний. Зокрема, і успіхами наших збройних сил на Сході. Вони усвідомлюють, що там вже так потужно пішли, то і тут перспективи дуже сумні. Тому їм залишається скласти зброю та перейти в обмінний пункт", - заявила Гуменюк.
На питання про кількість російських полонених начальниця координаційного пресцентра відповіла, що ця інформація засекречена.
"Певні процеси є, але ми їх зараз не розкриваємо, усвідомлюючи, що вони (окупанти,- ред.) так само відстежують цю ситуацію та дуже засмучуються розуміючи скільки народу їх переходить і втрачає позицій. Нас цей процес цілком влаштовує, ми тримаємо його в інформаційній тиші", - наголосила Гуменюк.
Щодо проведення рашистами псевдореферендумів, то нині окупанти не у змозі їх провести.
"Зрозуміло, що референдум не те що перенесений, перевідкладений. Усі підготовка до нього спакована по коробках і евакуюється на лівий берег. Оскільки немає у них ні шансів, ані можливостей це провести та й часу в них на це немає, бо постійно тривають на окупованій території повітряні тривоги пов'язані з нашим вогневим контролем", - додала Гуменюк.
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