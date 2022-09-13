Українські військові взяли у полон поблизу Балаклії узбека, який воював за РФ
ЗСУ взяли у полон поблизу Балаклії на Харківщині узбека, який воював в Україні на стороні Росії, через гроші
Про це в телеграмі інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"Перший полонений узбек", - пише Стратком.
Повідомляється, що громадян Узбекистану Ахмедов Мухредін Салі-огли воював на стороні Росії в Україні. 22-річний мінометник 120-мм мінометної батареї російської Приватної військової компанії "Редут".
Найманець до вербування навчався у московського виші. На війну в Україні пішов через гроші.
Українські військові взяти у полон узбека на околицях Балаклеї Харківської області.
"Громадяни Узбекистану, представники інших Великих тюркських народів, вам не варто їхати на війну в Україну як російське гарматне м'ясо і вмирати за хотілки шляху. Залишайтеся вдома та несіть благо своїм країнам", - додають у відомстві.
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