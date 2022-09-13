Про це в телеграмі інформує Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Перший полонений узбек", - пише Стратком.

Повідомляється, що громадян Узбекистану Ахмедов Мухредін Салі-огли воював на стороні Росії в Україні. 22-річний мінометник 120-мм мінометної батареї російської Приватної військової компанії "Редут".

Найманець до вербування навчався у московського виші. На війну в Україні пішов через гроші.

Українські військові взяти у полон узбека на околицях Балаклеї Харківської області.

"Громадяни Узбекистану, представники інших Великих тюркських народів, вам не варто їхати на війну в Україну як російське гарматне м'ясо і вмирати за хотілки шляху. Залишайтеся вдома та несіть благо своїм країнам", - додають у відомстві.

За повідомленням ОК Південь 12 вересня, ЗСУ за два тижні відбили в окупантів 500 кв. км території Херсонщини.

Військовий експерт Риженко в ефірі Еспресо повідомив, що поранені росіяни на правому березі Дніпра на Херсонщині помирають через проблеми з логістикою.

11 вересня в Куп'янську на Харківщині українські військові здобули російські дрони з документацією, що допоможе ЗСУ знищувати ворожі безпілотники.

Також на Харківському напрямку бійці "Азову" та 14-ї ОМБр ліквідували близько 30 росіян, ворожу техніку та склад боєприпасів.

12 вересня стало відомо, що українські війська звільнили чотири населених пункти - Тернова, Варварівка, Ізбицьке, Стариця - та взяли під контроль наш кордон.

У селі Тернова підняли український прапор.

Військові 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали звільнене від окупантів село Чкаловське на Харківщині.

12 вересня ЗСУ вийшли на кордон із Росією у Харківській області в районі села Тернова і підняли там український прапор. Цього ж дня Наталія Гуменюк заявила, що ворожі підрозділи затиснуті на правому березі Дніпра.

Також 12 вересня бійці Сил спеціальних операцій "Азов Харків" та 14-ї ОМБр звільнили населені пункти Тернова, Варварівка, Ізбицьке та Стариця на Харківщині.

Контрнаступ українських військових на Херсонському напрямку просувається повільніше, ніж на Харківському.

Збройні сили України повернули вже майже 6 тисяч квадратних кілометрів тимчасово окупованих рашистами територій.

У звільненому селі Залізничне Харківської області знайшли тіла чотирьох закатованих цивільних.

Українські прикордонники показали, як зачищають звільнений від російської армії Вовчанськ, що на Харківщині.

Українські прикордонники взяли в полон російського артилериста, який від початку березня обстрілював населені пункти на Харківщині.

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