Екссуддю Чауса везуть в НАБУ, - адвокат

Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав адвокат Чауса у Молдові – Юліан Балан, передає 24 канал.



Про це він дізнався від київського захисника Чауса.



Балан зазначив, що спілкувався з дружиною колишнього судді. Вона підтвердила, що на фото, оприлюднених у мережі, справді Микола Чаус. Мовляв, фотографія достатньо свіжа.

Крім цього, адвокат пояснив, як можуть далі розвиватися події у справі знайденого екссудді.



"Ймовірно, це єдина можливість легалізувати його перебування на території України після того, як його викрали. Той факт, що він зараз з'явився, і його взяли у СБУ, НАБУ чи інші органи… Мабуть, це буде арешт. А далі – кримінальне провадження по справі, в якій його оголошували в розшук", – припустив Балан.

Екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.

У Національному антикорупційному бюро заявили, що правоохоронці, які затримали екссуддю Миколу Чауса, не виходили на зв’язок.