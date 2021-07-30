Екссуддю Чауса везуть в НАБУ, - адвокат
Екссуддю Миколу Чауса, який був оголошений у розшук через підозру в корупції, везуть в НАБУ
Про це в ефірі одного з українських телеканалів сказав адвокат Чауса у Молдові – Юліан Балан, передає 24 канал.
Про це він дізнався від київського захисника Чауса.
Балан зазначив, що спілкувався з дружиною колишнього судді. Вона підтвердила, що на фото, оприлюднених у мережі, справді Микола Чаус. Мовляв, фотографія достатньо свіжа.
Крім цього, адвокат пояснив, як можуть далі розвиватися події у справі знайденого екссудді.
"Ймовірно, це єдина можливість легалізувати його перебування на території України після того, як його викрали. Той факт, що він зараз з'явився, і його взяли у СБУ, НАБУ чи інші органи… Мабуть, це буде арешт. А далі – кримінальне провадження по справі, в якій його оголошували в розшук", – припустив Балан.
- Екссуддю Миколу Чауса, якого у квітні 2021 року викрали невідомі, виявили на Вінниччині.
- У Національному антикорупційному бюро заявили, що правоохоронці, які затримали екссуддю Миколу Чауса, не виходили на зв’язок.
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