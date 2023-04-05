Екстренер "Барселони" прибув у Лондон на переговори з "Челсі"

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, Луїс Енріке серйозно зацікавлений у тому, щоб очолити "Челсі". Проте лондонці також ведуть перемовини з Юліаном Нагельсманном, який залишається основним кандидатом.

Разом з Енріке у Лондон прилетів Іван де ла Пенья, який також бере участь у переговорах. Ексфутболіст і агент також братиме участь у переговорах.

52-річний Луїс Енріке відомий своєю роботою у "Барселоні", італійській "Ромі", "Сельті" та збірній Іспанії. Вигравав Лігу чемпіонів, клубний ЧС, чемпіонат Іспанії та Суперкубок УЄФА.