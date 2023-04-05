Екстренер "Барселони" прибув у Лондон на переговори з "Челсі"
Колишній тренер збірної Іспанії та "Барселони" Луїс Енріке прибув на переговори з лондонським "Челсі"
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, Луїс Енріке серйозно зацікавлений у тому, щоб очолити "Челсі". Проте лондонці також ведуть перемовини з Юліаном Нагельсманном, який залишається основним кандидатом.
Разом з Енріке у Лондон прилетів Іван де ла Пенья, який також бере участь у переговорах. Ексфутболіст і агент також братиме участь у переговорах.
52-річний Луїс Енріке відомий своєю роботою у "Барселоні", італійській "Ромі", "Сельті" та збірній Іспанії. Вигравав Лігу чемпіонів, клубний ЧС, чемпіонат Іспанії та Суперкубок УЄФА.
- Вчора, 4 квітня, лондонський "Челсі" зіграв внічию проти "Ліверпуля" в АПЛ. Це був перший матч для Бруно Сальтора на посаді в.о. головного тренера "Челсі" після того, як клуб звільнив Грема Поттера.
- За "Челсі" грає українець Михайло Мудрик.
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