Екстренер "Динамо" Хацкевич пояснив переваги Ракицького перед матчами "Шахтаря" у Лізі Європи
Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич високо оцінює рівень центрбека "Шахтаря" Ярослава Ракицького
Про це повідомляє Sport Arena.
"Ракицький має великий досвід, як футбольний, так і життєвий. Начебто Ярослав не схильний до травм, але в якій він зараз формі? Переконаний, холоднокровності в обороні він додасть. Восени Ярослав грав у турецькому чемпіонаті, тому скласти точну думку зараз важко. Зрозуміло одне – Ракицький потрібний нинішньому "Шахтарю", – сказав Олександр Хацкевич.
Ракицький перейшов до "Шахтаря" на правах вільного агента та уклав контракт з клубом до кінця нинішнього сезону.
Першу частину нинішнього сезону центральний захисник провів у турецькому клубі "Адана Демірспор".
У березні 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії проти України, футболіст розірвав контракт з російським "Зенітом, за який він виступав з 2019 року.
33-річний Ярослав Ракицький є вихованцем "Шахтаря". Він виступав за донеччан з 2009 до 2019 року, зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і здобув разом з командою 19 трофеїв.
Ракицький зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.
Завтра, 16 лютого, донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Ренна" у плей-офф Ліги Європи. Початок о 19:45.
- 2 березня 2022 року Ярослав Ракицький оголосив, що залишає російський "Зеніт".
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