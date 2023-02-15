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Екстренер "Динамо" Хацкевич пояснив переваги Ракицького перед матчами "Шахтаря" у Лізі Європи

15 лютого, 2023 середа
03:56
Спорт Ярослав Ракицький

Колишній головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич високо оцінює рівень центрбека "Шахтаря" Ярослава Ракицького

Про це повідомляє Sport Arena.

"Ракицький має великий досвід, як футбольний, так і життєвий. Начебто Ярослав не схильний до травм, але в якій він зараз формі? Переконаний, холоднокровності в обороні він додасть. Восени Ярослав грав у турецькому чемпіонаті, тому скласти точну думку зараз важко. Зрозуміло одне – Ракицький потрібний нинішньому "Шахтарю", – сказав Олександр Хацкевич.

Ракицький перейшов до "Шахтаря" на правах вільного агента та уклав контракт з клубом до кінця нинішнього сезону. 

Першу частину нинішнього сезону центральний захисник провів у турецькому клубі "Адана Демірспор".

У березні 2022 року, після початку повномасштабної російської агресії проти України, футболіст розірвав контракт з російським "Зенітом, за який він виступав з 2019 року.  

33-річний Ярослав Ракицький є вихованцем "Шахтаря". Він виступав за донеччан з 2009 до 2019 року, зіграв 326 матчів, забив 14 м’ячів і здобув разом з командою 19 трофеїв. 

Ракицький зіграв 54 матчі та забив 5 голів за збірну України, до якої його припинили викликати після переходу до "Зеніту". Після цього оборонець оголосив, що завершує кар'єру в національній команді.

Завтра, 16 лютого, донецький "Шахтар" зіграє проти французького "Ренна" у плей-офф Ліги Європи. Початок о 19:45.

футбол
Динамо
Шахтар
Ліга Європи
єврокубки
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