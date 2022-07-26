Про це повідомляє FootBoom

За словами Сабо, динамівці демонструють слабку гру в атаці, тому їм варто спробувати дотягти до серії післяматчевих пенальті та там вирвати перемогу.

"Немає в "Динамо" атаки. Немає центрального нападаючого, який би рухався по ширині, назад і таке інше. Забивати реально немає кому. Бесєдін – ну ніякий зараз, Циганков зараз слабенький, далекий від своїх найкращих показників. Тому наш, по суті, єдиний шанс – зберегти рівновагу до кінця ігрового часу та дотягнути до серії пенальті, де спробувати витягнути щасливий квиток. Думаю, що саме так гратиме Луческу. Так, є ймовірність упіймати турків на контратаці, але вона дуже мала", - сказав Сабо, який очолював збірну України в 1994 та 1996-1999 роках та тренував "Динамо" у 1992, 1994, 1995 – 1997, 2004 – 2005 та 2007 роках.

Перший матч між "Динамо" та "Фенербахче" відбувся 20 липня у Лодзі та завершився внічию 0:0. Повторна гра відбудеться 27 липня у Стамбулі та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

20 липня київське "Динамо" зіграло внічию з "Фенербахче" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

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